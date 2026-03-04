Житель Саратова пытался дать полицейскому взятку овцами

В Саратове местный житель пытался дать полицейскому взятку овцами, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу районного суда. Экипаж дорожно-постовой службы остановил его для проверки документов.

В ведомстве рассказали, что во время остановки выяснилось, что водитель не имел водительского удостоверения. Пытаясь избежать наказания, он предложил сотрудникам двух овец общей стоимостью более 25 тыс. рублей.

Инспекторы предложение не приняли и составили протокол. Мужчина получил штраф в размере 70 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что два бывших подполковника полиции Красноярска приговорены к лишению свободы на сроки от 5,5 до 7 лет за получение взяток, в том числе в криптовалюте. Им платили за покровительство нелегальному игорному бизнесу.