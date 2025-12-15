В Красноярске осудили двух подполковников полиции за взятки в криптовалюте

Два бывших подполковника полиции Красноярска приговорены к лишению свободы на сроки от 5,5 до 7 лет за получение взяток, в том числе в криптовалюте, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Им платили за покровительство нелегальному игорному бизнесу.

Суд установил, что один из осужденных, занимавший должность старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности, в 2019 году согласился помочь своему знакомому, ранее осужденному за незаконную организацию азартных игр. Сотрудник полиции организовал ночной доступ в полицейское хранилище, откуда были вывезены 32 игровых автомата и два покерных стола.

За предупреждения о предстоящих проверках полицейский получил 45 тыс. рублей, что позволило нелегальному игорному заведению беспрепятственно работать на улице Водопьянова в Красноярске. Позднее, после назначения на руководящую должность в другом подразделении, он привлек к противоправной схеме своего коллегу — заместителя начальника отделения по борьбе с организованной преступностью.

Как уточнили в прокуратуре, в период с августа по октябрь 2023 года взятки начали передаваться в криптовалюте. Общая сумма составила 3,5 тыс. USDT, что эквивалентно примерно 338 тыс. рублей. Денежные средства обналичивались через посредника.

Преступная схема была выявлена сотрудниками УФСБ. Расследование проводилось вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Суд признал бывших подполковников полиции виновными в получении взятки (части 2, 5 статьи 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ). В зависимости от степени участия и роли суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5,5 до 7 лет в исправительной колонии общего и строгого режима, — говорится в сообщении.

