Триумф на Олимпиаде, дружба с князем Монако, развод: как живет Журова

Олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Светлане Журовой исполнилось 54 года. Сейчас спортсменка является заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам. Как Журова победила на Олимпиаде в Турине, почему развелась с мужем-теннисистом, каких успехов добился ее старший сын Ярослав — в материале NEWS.ru.

Как Журова стала олимпийской чемпионкой

Журова родилась 7 января 1972 года в поселке Павлово-на-Неве Ленинградской области. В 1979-м она поступила в школу в Кировске. В 1986 году Журова продолжила обучение в Ленинградском училище олимпийского резерва № 2, где занималась конькобежным спортом. В детстве она также ходила в секцию художественной гимнастики.

Журова является многократной чемпионкой России и двукратной победительницей мирового первенства. На счету бывшей спортсменки также три серебра и бронза ЧМ.

Журова четырежды участвовала в Олимпиаде. На Играх в Лиллехаммере, Нагано и Солт-Лейк-Сити она осталась без медалей. В 2003 году спортсменка взяла паузу в карьере из-за рождения сына Ярослава, но смогла подготовиться к Олимпиаде в Турине. В 2006-м она завоевала долгожданное олимпийское золото, став лучшей на дистанции 500 м. В интервью NEWS.ru Журова рассказала, как готовилась к Играм в Турине.

«Каждый месяц у меня были свои отсечки. Ты можешь просчитать показатели, особенно после возвращения. Я знала, что если за определенное время покажу результат в скоростно-силовых показателях и на коньках, то смогу конкурировать, мне хватит времени, чтобы восстановиться и стать олимпийской чемпионкой», — сказала она.

Журова отметила, что ей было относительно легко возвращаться в спорт после рождения ребенка. Единственной проблемой стал сброс веса.

Светлана Журова с мужем Артемом Черненко и новорожденным сыном Иваном во время выписки из Центра акушерства, гинекологии и перинатологии, 2009 год Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

«Сводило ноги. Первые два месяца я тренировалась с юниорской сборной. Все на тебя смотрят, думают, что пришла сумасшедшая тетка, у которой нет никаких шансов. Сразу было невозможно показывать те результаты, которые были у девчонок во взрослой сборной. Я не гордый человек, поэтому скажу большое спасибо тем ребятам, за спинами которых провела два месяца подготовки. Затем я вышла на лидирующие позиции, они начали за мной кататься. Через три месяца после возвращения я стала чемпионкой России, после чего меня уже было не остановить. Мечта об олимпийском золоте должна была сбыться», — рассказала Журова.

Как конькобежка Журова познакомилась с будущим мужем

На Олимпиаде в Нагано Журова познакомилась с князем Монако Альбером II. Он был бобслеистом и пять раз участвовал в Олимпиадах. Альбер II и Журова несколько раз общались во время соревнований, виделись после Игр, но исключительно в статусе знакомых. В программе «Секрет на миллион» она рассказывала, что периодически обменивается с ним открытками на Рождество.

В конце 1990-х Журова познакомилась с теннисистом Артемом Черненко, который на шесть лет младше нее. Спортсмены занимались у одного тренера по физподготовке. Романтические отношения между Журовой и Черненко начались зимой 2000-го. После встречи в Санкт-Петербурге теннисист начал ухаживать за конькобежкой. Молодой человек посвящал ей стихи и запускал фейерверки в ее честь.

«Познакомились мы с ним на тренировке. Перекидывали друг другу 16-килограммовую гирю, и как-то так сложилось, что начали симпатизировать друг другу. И досимпатизировались: сначала как-то дружба-дружба, команда, тут подвез… У меня тренер как раз тогда сказал, что „породу надо улучшать“, имея в виду, что Артем „породистый“ парень: генетика хорошая. Конечно, была влюблена. Он ухаживал красиво, когда женщина любит ушами — это к Теме, он это умеет», — сказала Журова в программе «Секрет на миллион».

Светлана Журова и ее муж теннисист Артем Черненко, 2013 год Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Спустя три месяца отношений Черненко сделал своей избраннице предложение. Летом 2001 года конькобежка и теннисист сыграли свадьбу в доме отдыха и творчества «Комарово». На мероприятии присутствовали около 100 гостей. После ЗАГСа жених и невеста обвенчались в Князь-Владимирском соборе.

У Журовой и Черненко родились двое детей — Ярослав (2003) и Иван (2009). В 2013 году они развелись. Инициатором расставания стала Журова, назвавшая причиной разлада в семье свой успех. После завоевания олимпийского золота ее карьера и популярность резко взлетели. Чемпионку приглашали на различные мероприятия и съемки. Журова участвовала в проектах, а ее муж вел закрытый образ жизни и не хотел публичности.

«Мы начали меняться. Я стала олимпийской чемпионкой, и сразу на меня все сваливается — карьера, поездки многочисленные. А у него какая-то скучная жизнь — он дома сидит, вроде ничего. В то же время он не любил быть публичным, пойти со мной на мероприятие — целая катастрофа. Потому что все обращали внимание, получалось, что как бы я его бросаю, это реально испытание. Ты приходишь на мероприятие, все на тебя напали, все с тобой хотят поболтать, поздороваться: „А это кто?“ — „А это муж“», — рассказала Журова в программе «Секрет на миллион».

Позднее Черненко женился на девушке Алине. В их семье родились Ева и Роберт. В настоящее время супруги с детьми проживают в Германии.

Каким видом спорта занимается сын депутата Госдумы Журовой

Старший Сын Журовой Ярослав пошел по стопам матери, стал конькобежцем и мечтает об олимпийском золоте. В детстве он также занимался футболом, плаванием и тхэквондо.

Молодой человек становился призером внутрироссийских соревнований. По словам Журовой, Ярослав надеется, что выступит на международных соревнованиях под флагом и гимном страны после того, как с российских спортсменов снимут санкции. Олимпийская чемпионка заявила, что ее сын не собирается менять спортивное гражданство.

Светлана Журова с сыном Ярославом на шоу ледовых видов спорта в честь 10-летнего юбилея спортивного комплекса «Крылатское», 2014 год Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

«Ему никто не предлагал, несмотря на то что его папа живет в Германии. Его здесь все устраивает», — сказала Журова.

Ярослава тренируют бывшие конькобежцы Евгений Лаленков и Дмитрий Дорофеев. Журова практически не вмешивается в карьеру сына.

«Только минимально. Я доверяю тренерам. Многих знаю, с кем-то из них сама тренировалась», — сказала она в интервью «Спорт день за днем».

Чем сейчас занимается олимпийская чемпионка Журова

После победы на Олимпиаде в Турине Журова завершила карьеру. В марте 2007 года спортсменку избрали в Законодательное собрание Ленинградской области от партии «Единая Россия». Журова возглавляла постоянную комиссию по культуре, спорту, физической культуре и молодежной политике.

В декабре 2007-го олимпийская чемпионка стала депутатом Госдумы пятого созыва. Она заняла должность заместителя председателя нижней палаты парламента. С 16 марта 2012 по 27 марта 2013 года Журова была членом Совета Федерации РФ от исполнительного органа власти Кировской области.

Сейчас экс-спортсменка является заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам. Она часто дает комментарии журналистам и высказывается на политические и спортивные темы. Журова имеет звание подполковника внутренней службы ФСИН.

