Аэропорт Краснодара временно приостановил прием авиарейсов

Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ночью 15 марта ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов. Причины приостановки работы аэропорта не приводятся.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов, — сказано в публикации.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителей ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности воздушной гавани.

До этого в ведомстве заявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Причины такого решения администрации воздушной гавани аналогичны.

Кроме того, три столичных аэропорта США — Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон — закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

