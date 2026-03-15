Аэропорт Краснодара временно приостановил прием авиарейсов

В аэропорту Саратова ночью 15 марта ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов. Причины приостановки работы аэропорта не приводятся.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителей ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности воздушной гавани.

До этого в ведомстве заявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Причины такого решения администрации воздушной гавани аналогичны.

Кроме того, три столичных аэропорта США — Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон — закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров.