ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 15:31

Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе

Mash: директор школы в Краснодаре не вызвал скорую покусанной собакой ученице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодаре директор школы не вызвал скорую помощь ученице, которую собака покусала во дворе учебного заведения, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Мама девочки приехала к дочери сама и увезла ее в больницу. По словам женщины, директор посчитал, что это не его ответственность, поскольку девочка сама подошла к бродячим псам.

Родительница второклассницы утверждает, что калитка на территорию школы всегда открыта, поэтому животные могут легко туда забегать. Директор показал ей запись с камер наблюдения: на видео девочка во дворе подошла к собакам.

У ребенка рваные раны щеки и нижнего века, ссадины на лице и ушиб головы. Девочку уже прооперировали и выписали. В муниципальном приюте сообщили, что именно в день нападения получили заявку на отлов собак в этом районе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее овчарка оторвала икроножную мышцу 12-летнему ребенку в Перми. Мальчик катался с друзьями на велосипеде и заехал на пустырь, где одна из трех собак на длинных цепях набросилась на него и вцепилась в ногу.

Регионы
Краснодар
нападения
школы
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силуанов рассказал, что ему больше всего запомнилось после сессии с Путиным
Губернатор Запорожской области сообщил о продолжающихся атаках ВСУ на ЗАЭС
Дело о гибели Нади на штыре забора закрыто: почему Бастрыкин требует доклад
От холодных аномалий до жары +30: прогноз погоды на июнь в РФ
На ПМЭФ обсудили повышение эффективности продвижения НКО в цифровой среде
ВСУ учинили взрыв в порту Румынии, Глызину запретили танцевать: что дальше
«Совсем уже голову потеряли»: Путин об ударах ВСУ по ЗАЭС
«Могли получать»: Путин рассказал, помогала ли Россия Ирану в войне с США
Тропические ночи, ливни, грозы и жара до +30: погода в Москве в конце лета
Путин раскрыл свое отношение к конфликту между Ираном и США
В АСИ назвали самые востребованные профессии в эпоху ИИ
«Мало что получается»: Путин о попытках Украины создавать собственные дроны
Путину на ПМЭФ передали привет от Трампа
Покушение с аспирином и труп в колодце: главные ЧП недели
Узбекистан не станет ограничиваться одной российской АЭС
На подлете к Москве уничтожено уже 11 дронов
Развод с молодым мужем, суд за сына, «Холоп-3»: как живет Мария Миронова
«В Киеве не знали, что ли?»: Путин назвал дату перехода ЛНР под контроль РФ
Путин объяснил, почему Россия имела право признать ДНР и ЛНР
Путин назвал неочевидное условие для возвращения ушедших западных компаний
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.