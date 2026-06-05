Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе Mash: директор школы в Краснодаре не вызвал скорую покусанной собакой ученице

В Краснодаре директор школы не вызвал скорую помощь ученице, которую собака покусала во дворе учебного заведения, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Мама девочки приехала к дочери сама и увезла ее в больницу. По словам женщины, директор посчитал, что это не его ответственность, поскольку девочка сама подошла к бродячим псам.

Родительница второклассницы утверждает, что калитка на территорию школы всегда открыта, поэтому животные могут легко туда забегать. Директор показал ей запись с камер наблюдения: на видео девочка во дворе подошла к собакам.

У ребенка рваные раны щеки и нижнего века, ссадины на лице и ушиб головы. Девочку уже прооперировали и выписали. В муниципальном приюте сообщили, что именно в день нападения получили заявку на отлов собак в этом районе. Возбуждено уголовное дело.

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