Галыгин объяснил, почему не пользуется льготами многодетного отца Галыгин заявил, что не пользуется льготами для многодетных отцов

Телеведущий и юморист Вадим Галыгин признался корреспонденту NEWS.ru, что не пользуется льготами для многодетных отцов, поскольку является гражданином Белоруссии, а не России. Артист на вручении премии ТЭФИ пояснил, что проживает на территории Российской Федерации, однако предусмотренные местным законодательством меры поддержки на него не распространяются.

Вы знаете, не пользуюсь, потому что я гражданин Белоруссии, проживаю в Российской Федерации. Поэтому, к сожалению, эти законы для россиян, — сказал он.

В настоящий момент шоумен и его супруга модель Ольга Вайнилович ожидают третьего ребенка. К тому же, у Галыгина есть еще один ребенок от первого брака с Дарьей Овечкиной. На вопрос, не думает ли артист сменить гражданство, юморист ответил отрицательно.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров на церемонии вручения премии ТЭФИ признался, что в юные годы он неоднократно становился жертвой аферистов из-за нехватки профессионального опыта в концертной деятельности и эстрадном бизнесе. Певец подчеркнул, что с подобными неприятностями сталкивался практически каждый человек.