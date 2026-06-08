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08 июня 2026 в 20:24

Галыгин объяснил, почему не пользуется льготами многодетного отца

Галыгин заявил, что не пользуется льготами для многодетных отцов

Вадим Галыгин Вадим Галыгин Фото: NEWS.ru
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Телеведущий и юморист Вадим Галыгин признался корреспонденту NEWS.ru, что не пользуется льготами для многодетных отцов, поскольку является гражданином Белоруссии, а не России. Артист на вручении премии ТЭФИ пояснил, что проживает на территории Российской Федерации, однако предусмотренные местным законодательством меры поддержки на него не распространяются.

Вы знаете, не пользуюсь, потому что я гражданин Белоруссии, проживаю в Российской Федерации. Поэтому, к сожалению, эти законы для россиян, — сказал он.

В настоящий момент шоумен и его супруга модель Ольга Вайнилович ожидают третьего ребенка. К тому же, у Галыгина есть еще один ребенок от первого брака с Дарьей Овечкиной. На вопрос, не думает ли артист сменить гражданство, юморист ответил отрицательно.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров на церемонии вручения премии ТЭФИ признался, что в юные годы он неоднократно становился жертвой аферистов из-за нехватки профессионального опыта в концертной деятельности и эстрадном бизнесе. Певец подчеркнул, что с подобными неприятностями сталкивался практически каждый человек.

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