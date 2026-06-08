«Стреляный воробей»: Киркоров раскрыл, попадался ли на уловки аферистов Киркоров признался, что сталкивался с мошенниками по молодости

Известный российский певец Филипп Киркоров признался корреспонденту NEWS.ru, что в молодости попадался на уловки мошенников из-за отсутствия опыта в гастрольной деятельности и шоу-бизнесе. В кулуарах премии ТЭФИ артист отметил, что часто сталкивался с подобными ситуациями.

Ну кто ж с ними не сталкивался? Особенно по молодости, когда все в первый раз, когда опыта нету в гастрольной деятельности, в шоу-бизнесе. Ну, всякое бывало, — сказал Киркоров.

Однако сейчас, по словам певца, он уже «стреляный воробей», которого сложно обмануть.

Но теперь я уже стреляный воробей, меня сложно обмануть. Тем более, у меня очень серьезные адвокаты, люди, которые занимаются моими делами, юридическая компания, которая меня защищает со всех сторон. В конце концов, правосудие, которое решает многие вопросы, и сегодня можно попросить защиту, — подытожил артист.

Ранее прокуратура Калининградской области сообщила, что местная пенсионерка перевела злоумышленникам свыше 9,4 млн рублей после общения с лжесотрудниками Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов. В надзорном ведомстве уточнили, что аферисты убедили пожилую женщину в необходимости «декларирования и сохранения средств» с последующим переводом денег на так называемый безопасный счет.