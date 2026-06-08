Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 19:47

«Стреляный воробей»: Киркоров раскрыл, попадался ли на уловки аферистов

Киркоров признался, что сталкивался с мошенниками по молодости

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Известный российский певец Филипп Киркоров признался корреспонденту NEWS.ru, что в молодости попадался на уловки мошенников из-за отсутствия опыта в гастрольной деятельности и шоу-бизнесе. В кулуарах премии ТЭФИ артист отметил, что часто сталкивался с подобными ситуациями.

Ну кто ж с ними не сталкивался? Особенно по молодости, когда все в первый раз, когда опыта нету в гастрольной деятельности, в шоу-бизнесе. Ну, всякое бывало, — сказал Киркоров.

Однако сейчас, по словам певца, он уже «стреляный воробей», которого сложно обмануть.

Но теперь я уже стреляный воробей, меня сложно обмануть. Тем более, у меня очень серьезные адвокаты, люди, которые занимаются моими делами, юридическая компания, которая меня защищает со всех сторон. В конце концов, правосудие, которое решает многие вопросы, и сегодня можно попросить защиту, — подытожил артист.

Ранее прокуратура Калининградской области сообщила, что местная пенсионерка перевела злоумышленникам свыше 9,4 млн рублей после общения с лжесотрудниками Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов. В надзорном ведомстве уточнили, что аферисты убедили пожилую женщину в необходимости «декларирования и сохранения средств» с последующим переводом денег на так называемый безопасный счет.
Шоу-бизнес
Россия
Филипп Киркоров
мошенники
Артур Лебедев
А. Лебедев
Виктория Катаева
В. Катаева
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе рассмотрели вопрос о лишении Зеленского важного ордена
Постпред рассказал, как МАГАТЭ поощряет ВСУ
«Заметать под ковер»: российский постпред жестко прошелся по МАГАТЭ
Киркоров, Валерия, Барановская в красном: фото NEWS.ru с ТЭФИ
Названа безопасная норма черешни
Два человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области
«Знает, что говорит»: Пригожин высказался о новой «Фабрике звезд»
«Классно!»: Киркоров рассказал об операции на лице
Синоптик предрекла температурный рекорд в Москве
Стало известно число жертв израильских атак в Ливане
Галыгин объяснил, почему не пользуется льготами многодетного отца
В Минэнерго объяснили сложности с топливом на юге России
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по автозаправке
Мощный взрыв в Белгороде 8 июня: что известно, сколько жертв, атака ВСУ?
Выборы в Армении: итоги, угрозы оппозиции, что будет с Пашиняном?
Страшная атака на Крым, выборы в Армении, безвиз на курорты: что дальше
Восемь тысяч россиян из 55 регионов остались без жилья
«Дает материал»: Пельш об успешности «Фабрики звезд»
«Присоединяется»: Полянский указал на изменение позиции Венгрии в ОБСЕ
Блогерша бросила кошку в лесу «пройти свой духовный путь»
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.