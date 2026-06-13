«Хватит Харламова»: Галыгин объяснил, почему не вернется в Comedy Club

В проекте Comedy Club должны сниматься молодые артисты, выразил мнение в беседе с NEWS.ru шоумен Вадим Галыгин. Таким образом он опроверг слух о своем возможном возвращении в телешоу на канале ТНТ.

Ну, в принципе, это молодежный канал. Молодежь должна смотреть на молодежь, а не на меня. Хватит в «Камеди» [юмориста Гарика] Харламова! — отметил Галыгин.

Он не согласился с критикой юмористического проекта и уточнил, что программа всегда соответствует духу своего времени. По его мнению, нынешний Comedy Club весьма отличается от того, каким был на старте 20 лет назад.

Comedy Club бесполезно ругать. Он соответствовал своему времени. Сейчас то, что происходит там, отражает нынешнее время, — заявил артист.

Сам Галыгин сегодня ведет проект «Команды» на Первом канале и продюсирует художественные фильмы. Юмористическое шоу «Команды» объединило на одной сцене легендарные коллективы игроков КВН. Главной особенностью проекта стал его формат: в «новом КВН» нет судейства и баллов, как в шоу Александра Маслякова.

Ранее Галыгин, который скоро станет отцом в четвертый раз, признался, что не пользуется льготами для многодетных отцов, поскольку является гражданином Белоруссии. Артист проживает на территории России, однако предусмотренные местным законодательством меры поддержки на него не распространяются.