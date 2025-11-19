Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»

Россиянам скоро покажут юмористическое шоу под названием «Команды», которое объединит на одной сцене легендарные коллективы игроков КВН, вести его будет Вадим Галыгин, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании «АМИК». Главной особенностью проекта станет его формат: в «новом КВН» не будет судейства и баллов как в шоу Александра Маслякова.
Каждая минута — смешнее предыдущей. Это шутки, которые завтра будут цитировать даже ваши коты, и номера, которые точно войдут в Книгу рекордов юмора, — заявил Галыгин.
Создатели «Команд» сообщили, что цель проекта — подарить зрителю только смех и самые яркие номера от команд, которые уже вошли в историю Клуба веселых и находчивых. В проекте примут участие такие известные коллективы, как «Столик» (Чулым), «Ровеньки» (Орел), сборные Пермского края и Москвы, а также «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону).
