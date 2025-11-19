Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»

Новое юмористическое шоу с участием игроков КВН будет вести Вадим Галыгин

Вадим Галыгин Вадим Галыгин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россиянам скоро покажут юмористическое шоу под названием «Команды», которое объединит на одной сцене легендарные коллективы игроков КВН, вести его будет Вадим Галыгин, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании «АМИК». Главной особенностью проекта станет его формат: в «новом КВН» не будет судейства и баллов как в шоу Александра Маслякова.

Каждая минута — смешнее предыдущей. Это шутки, которые завтра будут цитировать даже ваши коты, и номера, которые точно войдут в Книгу рекордов юмора, — заявил Галыгин.

Создатели «Команд» сообщили, что цель проекта — подарить зрителю только смех и самые яркие номера от команд, которые уже вошли в историю Клуба веселых и находчивых. В проекте примут участие такие известные коллективы, как «Столик» (Чулым), «Ровеньки» (Орел), сборные Пермского края и Москвы, а также «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону).

Ранее телеканал ТНТ сообщил о съемке новогоднего мюзикла «Невероятные приключения Шурика». В нем появятся такие звезды, как Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, а также певцы Анна Asti, Сергей Лазарев, Джиган, Ольга Бузова, Ваня Дмитриенко и другие.

