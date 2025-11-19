Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН» Новое юмористическое шоу с участием игроков КВН будет вести Вадим Галыгин

Россиянам скоро покажут юмористическое шоу под названием «Команды», которое объединит на одной сцене легендарные коллективы игроков КВН, вести его будет Вадим Галыгин, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании «АМИК». Главной особенностью проекта станет его формат: в «новом КВН» не будет судейства и баллов как в шоу Александра Маслякова.

Каждая минута — смешнее предыдущей. Это шутки, которые завтра будут цитировать даже ваши коты, и номера, которые точно войдут в Книгу рекордов юмора, — заявил Галыгин.

Создатели «Команд» сообщили, что цель проекта — подарить зрителю только смех и самые яркие номера от команд, которые уже вошли в историю Клуба веселых и находчивых. В проекте примут участие такие известные коллективы, как «Столик» (Чулым), «Ровеньки» (Орел), сборные Пермского края и Москвы, а также «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону).

