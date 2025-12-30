США нанесли новый удар по объекту в Тихом океане

Вооруженные силы США 29 декабря осуществили силовую операцию против одного из суден в международных водах. Целью удара стал корабль, принадлежащий, по данным разведки, террористическим организациям, занимающимся перевозкой наркотиков, сообщило Южное командование ВС США.

Операция была проведена по указанию военного министра Пита Хегсета совместной оперативной группой «Южное копье». Атака произошла в восточной части Тихого океана, где проходят известные маршруты контрабанды. В результате удара, как сообщается, были ликвидированы двое предполагаемых наркотеррористов.

Нанесли летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков, — указано в сообщении.

Со стороны США потерь нет. Данная акция продолжает серию операций, направленных на пресечение деятельности наркокартелей, которые американская сторона квалифицирует как террористические организации.

Ранее президент США Дональд Трамп публично подтвердил, что американские вооруженные силы нанесли удар по территории Венесуэлы. По его словам, целью стал район, используемый для наркоторговли.