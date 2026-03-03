Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 03:02

Убили и заменили клоном: почему фанаты считают, что Джим Керри мертв

Джим Керри Джим Керри Фото: IMAGO/Romuald Meigneux/Starfac/Global Look Press
64-летний Джим Керри редко появляется на публике, но недавно он посетил Премию «Сезар» в Париже. Поклонники были удивлены его внешним видом, и в интернете начали появляться теории о подмене или даже убийстве звезды «Маски». Что об этом известно, что сказал представитель актера?

Что изменилось во внешности Джима Керри

Появление на церемонии в Париже стало первым публичным выходом Джима Керри с ноября 2025 года. После заметных изменений во внешности артист стал предметом оживленных обсуждений в интернете. Фанаты обратили внимание на трансформации в стиле одежды Керри, его прическе и чертах лица. Сам Керри ранее заявлял, что никогда не прибегнет к пластическим операциям, так как, будучи комиком, дорожит своей мимикой.

Поклонники считают, что вместо знаменитого комика на публике теперь появляется двойник, а самого артиста якобы убило «тайное правительство».

Наиболее распространенная конспирологическая теория утверждает, что настоящий Керри скончался в период между 2015 и 2017 годами. С тех пор общественности показывают его двойника или копию. Приверженцы этой версии обращают внимание на множество изменений: цвет глаз, по их мнению, изменился с карего на зеленоватый, также поменялись форма носа и линия подбородка, манера речи и голос. Кроме того, они отмечают более спокойную манеру движений и общее выражение лица Джима.

В интернете также заметили, что актер почти не появляется на экранах с 2017 года. Это, по мнению сторонников теории, служит дополнительным доказательством подмены.

Джим Керри неоднократно упоминал о существовании иллюминатов, показывал их символику и поднимал вопросы, связанные с каннибализмом и похищением детей. В свете скандалов, связанных с такими личностями, как Харви Вайнштейн, Джеффри Эпштейн и P. Diddy, некоторые пользователи интерпретируют эти высказывания как намеки на скрытые проблемы в индустрии и предполагают, что актер мог обладать более полной информацией, которую готов был раскрыть.

Пластические хирурги при этом считают, черты лица Керри все же могли трансформироваться из-за ряда косметических процедур. Среди них могли быть подтяжка лица, инъекции филлеров и блефаропластика.

Кто признался в «подмене» Джима Керри

Визажист Алексис Стоун заявил, что перевоплотился в Джима Керри на недавней церемонии Премии «Сезар». В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии с мероприятия и продемонстрировал реалистичную маску актера.

К публикации он добавил подпись: «Алексис Стоун в образе Джима Керри в Париже». В комментариях подписчики высоко оценили работу Стоуна. Некоторые предположили, что маска была создана с использованием технологий искусственного интеллекта.

Визажист известен созданием гиперреалистичных образов знаменитостей. Он уже представлял перевоплощения в Марка Цукерберга, Билли Айлиш, Ники Минаж, Майли Сайрус и Ким Кардашьян.

Представитель звезды фильмов «Шоу Трумана» и «Брюс Всемогущий» также прокомментировал слухи о подмене актера клоном.

«Актер опроверг утверждения о том, что его не было на церемонии. Представитель Джима заявил, что он лично присутствовал на мероприятии», — сказано в публикации.

Голливуд
актеры
артисты
пластические операции
США
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
