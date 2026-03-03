Тяжелая болезнь, возвращение на сцену, бездетность: куда пропал Губин

Певец и композитор Андрей Губин впервые за долгое время дал большое интервью журналистке Ксении Собчак. Что известно о его жизни, планирует ли он возвращение на сцену?

Чем прославился Губин

Андрей Губин появился на свет 30 апреля 1974 года в Уфе. В 1981 году его семья переехала в Москву. Уже в 12 лет Андрей начал писать стихи. В 1989 году он выпустил свой первый музыкальный альбом под названием «Я — бомж», состоящий из песен, исполняемых под акустическую гитару. Также с этого времени он начал свою карьеру журналиста в известной молодежной программе «До 16 и старше». В 1990 году Андрей участвовал в телепередаче «Споемте, друзья», где исполнил композицию «Аве Мария».

Он поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных на отделение вокала, однако уже после первого курса был исключен из-за частых пропусков занятий.

В 1998 году вышел второй студийный альбом «Только ты». Тогда же Губин начал сольно выступать в России, Казахстане, на Украине и в Белоруссии. В начале 2000-х выпустил диск «Лучшее» и студийный альбом «Всегда с тобой».

В 2004 году выступал на «Фабрике звезд» вместе с Тимати, Антоном Зацепиным и Настей Кочетковой. Тогда же у Губина произошел конфликт с Игорем Николаевым. Николаев написал песню «Ниже ростом только Губин», за что Губин собирался подать в суд на композитора.

В 2005 году Губин начал заниматься продюсированием исполнителей.

Что известно о болезни Губина, вернется ли он на сцену

Андрей Губин в феврале заявил, что может вернуться к концертной жизни, если состояние здоровья ему позволит. Он добавил, что пока неспособен на серьезные отношения. Артист страдает от редкой болезни нервной системы.

«Я ужаснейший человек стал. Я встречаюсь, общаюсь, но на серьезные отношения не готов. Пошел период порицания. Я такое уже проходил, вот снова. Ругаю себя с утра до ночи», — заявил артист.

Губин анонсировал создание трех новых песен, хотя их выпуск временно приостановлен в ожидании благоприятного момента для презентации. Музыкант подтвердил желание возобновления концертной деятельности.

Губин почти 15 лет не появлялся на публике. Лишь в 2024 году посетил фестиваль «Новая волна» в Сочи, где звезды исполняли его хиты, но сам он не вышел на сцену.

В 2010-х годах Губин ушел со сцены в связи с проблемами со здоровьем. Ему поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица» — болезнь нервной системы, из-за которой появляются лицевые боли. В 2021 году Губин дал интервью, в котором заявил, что «постепенно умирает».

«Я очень сильно болею, думаю, что это следствие того, что я в юности много занимался спортом и получил много травм. Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню „Я устал от небес вечной милости ждать“, тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю», — говорил артист.

Музкритик Сергей Соседов считает, что певец вряд ли сможет возобновить карьеру из-за проблем со здоровьем. По его мнению, многое изменилось в музыкальной сфере за период лечения и восстановления артиста.

«Его время ушло, тем более была большая пауза из-за болезни. Если он плохо выглядит, то какие могут быть выступления? Для того чтобы выступать, нужно иметь силы и здоровье, это труд колоссальный. А если человек тяжело и плохо себя чувствует, как он может выходить? Я думаю, что никуда он выходить уже не будет. Я очень ему сочувствую», — высказался Соседов.

Он добавил, что, если бы у Губина действительно были силы, он бы уже давно вернулся к старому репертуару. Однако даже на выступления с уже выпущенными песнями нужно много ресурсов, которых, по всей видимости, у артиста нет, заключил эксперт.

Что известно о личной жизни Губина

Губин никогда не был женат и не имеет детей. В 2017 году Максим Кваснюк пытался представиться как внебрачный сын артиста, но тест ДНК опроверг это.

Позднее в одном из своих интервью артист упомянул, что у него есть возлюбленная. При этом он не стал раскрывать никаких деталей о ней. Однако в 2023 году он отмечал, что его здоровье не позволяет ему часто встречаться с девушками.

«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — говорил певец.

Несмотря на это Губин отмечал, что иногда выходит из дома «в сторону женского пола», так как находится в активном поиске.

Также певец объяснял, почему он боится заводить детей. По словам артиста, он любит детей, но при этом сам ощущает себя ребенком, о котором надо заботиться.

Губин в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что главной любовью всей его жизни стала экс-солистка дуэта «Карамель» Люся Кобевко, с которой он уже давно расстался. Он признался, что в свое время ей изменил, подчеркнув, что это «темная история».

«Оказывается, я Люсю так сильно любил. <...> Привет ей передаю. Хотя [мы] до сих пор не общаемся», — рассказал артист.

Губин встречался с Кобевко в конце 1990-х годов. Их роман начался, когда девушка была совсем юной, и длился около полутора лет.

