Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 06:30

Личная жизнь, лучшие роли, поддержка СВО: как сейчас живет Пореченков

Михаил Пореченков Михаил Пореченков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

2 марта актеру Михаилу Пореченкову исполняется 57 лет. Что известно о личной жизни и карьере артиста, как он поддерживает спецоперацию и российских военных?

Чем известен Михаил Пореченков

Будущий народный артист появился на свет 2 марта 1969 года в Ленинграде, но детство его прошло в Польше.

Путь к сцене был непростым и полон неожиданных поворотов. Сначала Пореченков учился в Таллинском высшем военно-политическом училище, откуда его исключили за 10 дней до окончания с формулировкой «по нежеланию учиться». После службы в стройбате его попытка поступить во ВГИК не увенчалась успехом. Лишь в 1991 году он стал студентом ЛГИТМиКа (ныне РГИСИ), который окончил в 1996 году.

В кино он дебютировал в 1994 году, а сегодня фильмография актера насчитывает уже более 140 работ.

Среди его выдающихся киноролей выделяются старший прапорщик Дыгало из фильма Федора Бондарчука «9 рота», майор Кречетов из сериала Сергея Урсуляка «Ликвидация», Илья в мелодраме Авдотьи Смирновой «Связь» и бывший криминальный авторитет Витя Мясник в «Полярном».

Как сложилась личная жизнь Михаила Пореченкова

Сейчас Михаил Пореченков состоит в браке во второй раз. В молодости он встречался с Ириной Любимцевой, которая в 1989 году родила ему сына Владимира. Сейчас Владимир проживает в Таллине.

Актер впервые официально связал себя узами брака с переводчицей Екатериной. В 1998 году у них появилась дочь Варвара, но их семейная жизнь оказалась недолгой, и брак вскоре распался. В 1999 году артист встретил художницу Ольгу, и уже через год они стали супругами. В этом союзе родились трое детей: сыновья Михаил (2002) и Петр (2010), а также дочь Мария (2004).

«Мне очень повезло с женой. Это сегодня мы живем в полном достатке, а было время безденежья. Ни разу в жизни Оля меня не упрекнула за это. И сегодня я благодарен ей, что она дала мне возможность добиться того, что имеем сейчас», — признавался актер.

Как Михаил Пореченков относится к СВО и Владимиру Путину

Пореченков поделился с NEWS.ru, что каждый месяц оказывает помощь российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. По его словам, поддержку в виде продовольствия, медикаментов и техники оказывает группа добровольцев.

«Что в моих силах, что я могу сделать, я обязательно делаю. У нас есть группа товарищей, которая ежемесячно это делает и отправляет бойцам все необходимое, в чем они нуждаются», — подчеркнул Пореченков.

Он утверждает, что на отдельных участках фронта нет проблем с продовольствием. Тем не менее, он прилагает все усилия, чтобы оказать поддержку в рамках своих возможностей.

Михаил Пореченков активно поддерживает проведение специальной военной операции. Он часто посещает госпитали, чтобы навестить раненых военнослужащих. Артист выражал желание отправиться на фронт в качестве добровольца, однако из-за возраста его не включили в воинский учет.

Он призывал всех российских артистов определить свое отношение к СВО.

«Отсидеться не получится. Я свою позицию озвучил. И эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — заявил он.

В 2024 году Пореченков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. После его победы артист отметил, что «страна идет правильным курсом», а глава государства находится на своем месте.

Читайте также:

Бездетность, слухи о романе с Кориковой, карьера: как живет Даниил Страхов

Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае

Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко

Михаил Пореченков
актеры
Россия
артисты
шоу-бизнес
звезды
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил свой идеальный сценарий по смене власти в Иране
«Будут погибать»: в США предположили исход конфликта с Ираном
Спецборт МЧС доставил в РФ более 80 эвакуированных из Израиля россиян
Мужчинам рассказали, о чем договариваться с женой до начала развода
В Британии официально прокомментировали атаку на свою кипрскую базу
Центр Ирана содрогнулся от мощных взрывов
«Я добрался первым»: Трамп остро прокомментировал смерть Хаменеи
Стилист рассказала, кому стоит отказаться от биозавивки
Трамп открестился от простых иранцев
Израиль объявил охоту на высокопоставленных командиров «Хезболлы»
«Масштабная перестройка»: россиянам рассказали об изменении правил туризма
Личная жизнь, лучшие роли, поддержка СВО: как сейчас живет Пореченков
Финансист ответил, какими будут курсы доллара и евро в марте
«Настоящий суперфуд»: раскрыто неожиданное свойство ячневой крупы
Ветеран СВО перечислил главные задачи иностранных диверсантов ВСУ
Итальянский министр позорно сбежал из Дубая, заплатив втридорога за билет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 марта
Названы самые популярные «легенды» американских наемников в рядах ВСУ
База НАТО у аэропорта Багдада подверглась мощной атаке
В Финляндии объяснили, как граждан вербуют в наемники ВСУ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки и что до сих пор актуально
Семья и жизнь

Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки и что до сих пор актуально

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.