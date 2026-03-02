Личная жизнь, лучшие роли, поддержка СВО: как сейчас живет Пореченков

2 марта актеру Михаилу Пореченкову исполняется 57 лет. Что известно о личной жизни и карьере артиста, как он поддерживает спецоперацию и российских военных?

Чем известен Михаил Пореченков

Будущий народный артист появился на свет 2 марта 1969 года в Ленинграде, но детство его прошло в Польше.

Путь к сцене был непростым и полон неожиданных поворотов. Сначала Пореченков учился в Таллинском высшем военно-политическом училище, откуда его исключили за 10 дней до окончания с формулировкой «по нежеланию учиться». После службы в стройбате его попытка поступить во ВГИК не увенчалась успехом. Лишь в 1991 году он стал студентом ЛГИТМиКа (ныне РГИСИ), который окончил в 1996 году.

В кино он дебютировал в 1994 году, а сегодня фильмография актера насчитывает уже более 140 работ.

Среди его выдающихся киноролей выделяются старший прапорщик Дыгало из фильма Федора Бондарчука «9 рота», майор Кречетов из сериала Сергея Урсуляка «Ликвидация», Илья в мелодраме Авдотьи Смирновой «Связь» и бывший криминальный авторитет Витя Мясник в «Полярном».

Как сложилась личная жизнь Михаила Пореченкова

Сейчас Михаил Пореченков состоит в браке во второй раз. В молодости он встречался с Ириной Любимцевой, которая в 1989 году родила ему сына Владимира. Сейчас Владимир проживает в Таллине.

Актер впервые официально связал себя узами брака с переводчицей Екатериной. В 1998 году у них появилась дочь Варвара, но их семейная жизнь оказалась недолгой, и брак вскоре распался. В 1999 году артист встретил художницу Ольгу, и уже через год они стали супругами. В этом союзе родились трое детей: сыновья Михаил (2002) и Петр (2010), а также дочь Мария (2004).

«Мне очень повезло с женой. Это сегодня мы живем в полном достатке, а было время безденежья. Ни разу в жизни Оля меня не упрекнула за это. И сегодня я благодарен ей, что она дала мне возможность добиться того, что имеем сейчас», — признавался актер.

Как Михаил Пореченков относится к СВО и Владимиру Путину

Пореченков поделился с NEWS.ru, что каждый месяц оказывает помощь российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. По его словам, поддержку в виде продовольствия, медикаментов и техники оказывает группа добровольцев.

«Что в моих силах, что я могу сделать, я обязательно делаю. У нас есть группа товарищей, которая ежемесячно это делает и отправляет бойцам все необходимое, в чем они нуждаются», — подчеркнул Пореченков.

Он утверждает, что на отдельных участках фронта нет проблем с продовольствием. Тем не менее, он прилагает все усилия, чтобы оказать поддержку в рамках своих возможностей.

Михаил Пореченков активно поддерживает проведение специальной военной операции. Он часто посещает госпитали, чтобы навестить раненых военнослужащих. Артист выражал желание отправиться на фронт в качестве добровольца, однако из-за возраста его не включили в воинский учет.

Он призывал всех российских артистов определить свое отношение к СВО.

«Отсидеться не получится. Я свою позицию озвучил. И эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — заявил он.

В 2024 году Пореченков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. После его победы артист отметил, что «страна идет правильным курсом», а глава государства находится на своем месте.

