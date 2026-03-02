Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили укрепленные опорные пункты, пункты управления, БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 2 марта?

Испепелили опорники ВСУ

«Расчеты самоходных гаубиц „Гвоздика“ 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ при выполнении огневых задач уничтожили укрепленные опорные пункты, пункты управления, БПЛА и пехоту ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — рассказали в Минобороны.

Артиллеристы вели огонь с закрытых позиций, используя осколочно-фугасные снаряды.

Министерство подтвердило, что операторы беспилотников передают координаты целей артиллеристам через защищенные каналы связи.

«У нас есть достаточное количество средств связи. Эти все средства зашифрованные, противнику сложно их отследить», — рассказал командир штурмового взвода с позывным Фокс.

Уничтожили блиндажи ВСУ

Ударные дроны, принадлежащие группировке войск «Центр», поразили блиндажи, в которых находился личный состав подразделений ВСУ на Красноармейском направлении, проинформировало Министерство обороны РФ.

«Операторы ударных дронов подразделения войск беспилотных систем отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ серией ударов уничтожили обнаруженные блиндажи с живой силой формирований ВСУ на Красноармейском направлении», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в процессе разведывательных операций операторы беспилотников заметили перемещение сил противника и блиндажи, возведенные в лесополосах. Эти данные были немедленно переданы на командный пункт, где было решено нанести удар по обнаруженным объектам.

«Операторы ударных дронов, профессионально управляя беспилотниками, преодолели системы радиоэлектронной борьбы противника и нанесли огневое поражение по выявленным вражеским целям. В результате ударов блиндажи с живой силой формирований ВСУ были уничтожены», — отметили в министерстве.

Ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы самоходной установки 2С1 «Гвоздика» из группировки «Восток» ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами и опорные позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе проведения воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск „Восток“ вскрыли местоположение замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ. Объект был оборудован в одном из заброшенных строений, откуда противник осуществлял координацию действий дронов и вел разведку наших позиций. Также в данном районе были обнаружены опорные пункты с развитой системой инженерных заграждений, замаскированных в лесополосах», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что координаты целей были переданы расчету 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика». Получив боевую задачу, артиллеристы вывели установку на огневую позицию и уничтожили объекты противника.

Ударили по пунктам временной дислокации

В российском военном ведомстве сообщили, что расчеты модернизированных самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» нанесли удары по пунктам временной дислокации, опорным пунктам с живой силой и местам запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

«Расчеты модернизированных самоходных гаубиц „Мста-С“ 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач уничтожили пункты временной дислокации, опорные пункты с живой силой и точки запуска БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказали в Минобороны.

Министерство подчеркнуло способность российских военных поддерживать надежную и изолированную связь, не полагаясь на внешние источники.

«Telegram не пользовались, и у нас не было необходимости им пользоваться. С самого начала у нас армейские планшеты со специальным программным обеспечением и приложениями, по которым мы передаем всю информацию», — рассказал командир батареи с позывным Немец.

Разнесли склад боеприпасов ВСУ

На Константиновском направлении артиллеристы и расчеты беспилотной авиации Южной группировки успешно поразили склад боеприпасов и два наблюдательных пункта ВСУ, информирует Министерство обороны России.

«Артиллерийские расчеты Южной группировки войск во взаимодействии с подразделениями войск беспилотной авиации нанесли удары по ключевым объектам ВСУ на Константиновском направлении. В результате точной работы артиллеристов противник лишился склада с боеприпасами и средств визуального наблюдения», — заявили в ведомстве.

В результате скоординированного огневого удара были полностью разрушены наблюдательные посты, точные попадания привели к их уничтожению. На складе боеприпасов произошел взрыв, что свидетельствует о полном уничтожении склада, а также всего военного имущества и живой силы противника, находившейся на позициях.

