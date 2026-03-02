Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 08:42

«Заставляет платить цену»: Трампа обвинили в потворствовании Израилю

Совбез Ирана: Трамп решил пожертвовать жизнями военных США ради желаний Израиля

Президент США Дональд Трамп решил пожертвовать жизнями американских военнослужащих ради удовлетворения желаний Израиля и создания культа личности, заявил в соцсети Х секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, глава Белого дома, руководствуясь «пустыми надеждами», погрузил регион в хаос.

Трамп, руководствуясь «пустыми надеждами», погрузил регион в хаос и теперь обеспокоен увеличением потерь среди американских военнослужащих, — считает Лариджани.

Он также выразил убеждение, что лозунг Трампа «Америка прежде всего» на деле превратился в «Израиль прежде всего». Кроме того, Лариджани обвинил главу Белого дома в том, что тот, «распространяя новые лживые слухи», заставляет солдат США и их семьи платить цену за создание собственного культа личности.

Ранее член Совета стражей Конституции Ирана аятолла Алиреза Арафи, назначенный временно исполняющим обязанности верховного лидера страны, начал свое правление с угроз. В соцсетях он заявил, что вечером 2 марта мир увидит «конец высокомерия сионистов».

До этого Трамп, рассуждая о смене иранской власти, привел в качестве примера захват американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Республиканец назвал это идеальным сценарием. По его мнению, раз подобное сработало в Венесуэле, значит, сработает и в Иране.

Дональд Трамп
США
Израиль
Иран
