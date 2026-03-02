Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 09:15

Последствия взрыва в доме в Дербенте попали на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Telegram-канал «Мой Дербент» опубликовал кадры с последствиями взрыва в жилом доме в Дербенте, где в результате хлопка газа повреждены несколько квартир в многоэтажке. По предварительной информации, причиной инцидента стал скачок давления в трубах, которые не выдержали нагрузки.

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть здание, из которого валят клубы дыма. Кроме того, можно увидеть пожарную машину, стоящую у подъезда.

Ранее в Южном Бутово на улице Кадырова в результате хлопка газа пострадал человек, инцидент произошел на кухне многоквартирного дома. Сведения о тяжести травм и самочувствии потерпевшего на данный момент не разглашаются.

Кроме того, в пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации открытого пламени в жилом доме после взрыва бытового газа в поселке Икша Московской области. В эпицентре возгорания обрушились межкомнатные перегородки и потолочные перекрытия. Огонь охватил 560 квадратных метров, сотрудники ведомства эвакуировали 26 жильцов. В министерстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Дербент
взрывы
последствия
газ
