02 марта 2026 в 10:16

В США указали, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном

Аналитик Наполитано заявил об отсутствии у Трампа серьезной внешней политики

Действия США и Израиля в отношении Ирана свидетельствуют об отсутствии у главы Белого дома Дональда Трампа продуманной внешнеполитической стратегии, основанной на идеологических принципах, заявил в беседе с ТАСС аналитик Эндрю Наполитано. По наблюдению американского блогера, курс, демонстрируемый последние полтора года, кардинально расходится с предвыборными обещаниями президента США.

У него нет серьезного внешнеполитического курса, построенного на идеологии или ценностях. Потому что демонстрируемое на протяжении последних полутора лет представляет собой разворот на 180 градусов по сравнению с той внешней политикой, которую он провозглашал, когда добивался переизбрания, — сказал эксперт.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что операция против Ирана с самого начала пошла не по намеченному сценарию. По мнению эксперта, Тегеран не капитулирует, тогда как у Вашингтона могут иссякнуть запасы для продолжительных бомбардировок. Дэвис добавил, что американские средства противовоздушной обороны истощаются, из-за чего становится труднее сдерживать атаки дронов.

Кроме того, он заявил, что Соединенные Штаты понесут неоправданные потери среди личного состава в ходе операции против Ирана. Американский военный подверг критике действия Вашингтона, охарактеризовав их как «войну по собственному выбору».

