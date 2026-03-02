Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 11:25

Составлен список выгодных направлений для путешествий по РФ на 8 Марта

Доцент Щербаченко: путешествие на двоих в Махачкалу обойдется в 85 тыс. рублей

Пятигорск. Люди в помещении с насосной станцией для питьевой воды Пятигорск. Люди в помещении с насосной станцией для питьевой воды Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Стоимость поездки в Махачкалу на двоих с 7 по 9 марта составит 85 тыс. рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, чуть дороже обойдется отдых на оздоровительном курорте Пятигорска — около 88,5 тыс. рублей.

Начало весны — отличное время для пеших прогулок по Махачкале, особенно в низкогорных районах, где температура уже достаточно комфортная для активного отдыха. Это отличное время, чтобы попробовать традиционные блюда Дагестана. Стоимость поездки включает в себя перелет, проживание, питание, покупку сувениров и дополнительные расходы. Общая сумма на двоих составит 85,4 тыс. рублей. Цена перелета — 41,4 тыс. рублей, проживание в трехзвездочном отеле с завтраком — 11 тыс. рублей, обеды и ужины — 15 тыс. рублей, сувениры — 10 тыс. рублей, такси — 8 тыс. рублей, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что Сочи является отличным местом для любителей активного отдыха, особенно учитывая курорт Красная Поляна. По словам Щербаченко, стоимость перелета из Москвы составит 48 тыс. рублей, а проживание в отеле с 7 по 9 марта обойдется в 11,5 тыс. рублей. Доцент указал, что с учетом дополнительных расходов общая стоимость поездки составит около 92,5 тыс. рублей.

Пятигорск удобен как база для изучения всего региона: от минеральных источников до поездок в горы на Эльбрус. Гора Машук — один из символов города, с ее вершины открываются панорамы Эльбруса и окрестностей региона. Перелет до Минеральных Вод составит около 41,4 тыс. рублей, когда проживание в отеле в Пятигорске с завтраком обойдется в 14 тыс. рублей. На питание уйдет примерно 15 тыс. рублей. Общая сумма расходов, учитывая сувениры и такси — около 88,5 тыс. рублей, — добавил Щербаченко.

Он заключил, что отдых в Калининграде в марте порадует первыми солнечными лучами и возможностью познакомиться с городом. По словам эксперта, семьям с детьми стоит посетить местный зоопарк — один из старейших в России. Щербаченко подсчитал, что на перелет, проживание и питание в общей сложности потребуется около 94,5 тыс. рублей.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что поездка в Южную Корею для пары в среднем стоит 220 тыс. рублей. По его словам, россияне чаще всего посещают эту страну ради экскурсий.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
