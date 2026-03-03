Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 06:15

Стало известно о новых правилах пересечения границ для семей с детьми

Турэксперт Кодякова: с 2026 года дети любого возраста должны иметь загранпаспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 2026 года российским семьям для выезда за границу требуется оформлять загранпаспорта на детей любого возраста, так как прежняя практика вписывания несовершеннолетних в документы родителей фактически завершилась, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, это требование распространяется даже на те направления, где раньше было достаточно свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве.

С 2026 года правила пересечения границ для семей с детьми претерпели существенные изменения, фактически завершив эпоху «вписанных детей». Теперь наличие у ребенка собственного загранпаспорта стало базовым требованием для большинства популярных туристических направлений. Даже в те страны, куда ранее пускали по свидетельству о рождении со штампом о гражданстве, пограничные службы все чаще требуют биометрический документ. Это связано с внедрением единых цифровых систем идентификации личности, которые не считывают данные из родительских паспортов старого образца, — пояснила Кодякова.

Она отметила, что список государств, закрывших въезд для детей без личного документа, пополнили ключевые партнеры России по Содружеству Независимых Государств и ближнему зарубежью. По ее словам, теперь персональный паспорт необходим каждому путешественнику вне зависимости от возраста, даже младенцам.

Список стран, закрывших въезд для детей без личного документа, пополнили ключевые партнеры по СНГ и ближнему зарубежью. Если раньше для поездки в Абхазию, Армению или Казахстан родителям достаточно было предъявить свидетельство о рождении, то весной 2026 года ситуация изменилась. Пограничный контроль требует персональный паспорт для каждого путешественника, независимо от возраста — даже если младенцу всего несколько месяцев. Турагенты настоятельно рекомендуют оформлять десятилетний биометрический паспорт. Особое внимание стоит уделить странам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, таким как Таиланд, ОАЭ и Египет. Здесь наличие собственного паспорта у ребенка стало обязательным условием для получения электронной визы, — резюмировала Кодякова.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил, что гостиницы обяжут возвращать предоплату при аннулировании заказа в день заезда. По его словам, сейчас отели и гостиницы жалуются на ситуации, когда одному гостю доступен одновременный заказ даже пяти номеров, четыре из которых он может отменить.

россияне
СНГ
дети
путешествия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень скоро»: Трамп сделал важный анонс по Ирану
Суд ограничил время ознакомления Тимура Иванова с материалами дела
Сотрудник Госдепа США зарезал человека во время ссоры после ДТП
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 3 марта: инфографика
Экс-премьер России раскрыл правду о финансовом благополучии ЕС
Ситуация на Ближнем Востоке 3 марта: новые удары по ОАЭ, угрозы Ирана
Юрист раскрыл, что грозит за появление голым у окна или на балконе
Над Россией сбили почти 20 украинских БПЛА за ночь
«Я не помню»: Клинтон дал показания по вопросу своих связей с Эпштейном
Спортсменов изолируют, ЧМ отберут? Как накажут США за удары по Ирану
Горбачев признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны России
Германия начала блокировать банковские счета россиян
Юрист дала необычный совет мужчинам, планирующим развод
Вэнс сделал смелое заявление о сроках проведения операции США против Ирана
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 марта
«Преступление против нации»: депутат о пропаганде алкоголя в музыке
«Блуждает в хаосе»: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке
Выявлены хищения при реконструкции томского аэропорта
Россиянам рассказали, что помогает сохранить молодость как можно дольше
Саудовская Аравия заявила об уничтожении БПЛА над центром страны
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.