Стало известно о новых правилах пересечения границ для семей с детьми Турэксперт Кодякова: с 2026 года дети любого возраста должны иметь загранпаспорт

С 2026 года российским семьям для выезда за границу требуется оформлять загранпаспорта на детей любого возраста, так как прежняя практика вписывания несовершеннолетних в документы родителей фактически завершилась, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, это требование распространяется даже на те направления, где раньше было достаточно свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве.

С 2026 года правила пересечения границ для семей с детьми претерпели существенные изменения, фактически завершив эпоху «вписанных детей». Теперь наличие у ребенка собственного загранпаспорта стало базовым требованием для большинства популярных туристических направлений. Даже в те страны, куда ранее пускали по свидетельству о рождении со штампом о гражданстве, пограничные службы все чаще требуют биометрический документ. Это связано с внедрением единых цифровых систем идентификации личности, которые не считывают данные из родительских паспортов старого образца, — пояснила Кодякова.

Она отметила, что список государств, закрывших въезд для детей без личного документа, пополнили ключевые партнеры России по Содружеству Независимых Государств и ближнему зарубежью. По ее словам, теперь персональный паспорт необходим каждому путешественнику вне зависимости от возраста, даже младенцам.

Список стран, закрывших въезд для детей без личного документа, пополнили ключевые партнеры по СНГ и ближнему зарубежью. Если раньше для поездки в Абхазию, Армению или Казахстан родителям достаточно было предъявить свидетельство о рождении, то весной 2026 года ситуация изменилась. Пограничный контроль требует персональный паспорт для каждого путешественника, независимо от возраста — даже если младенцу всего несколько месяцев. Турагенты настоятельно рекомендуют оформлять десятилетний биометрический паспорт. Особое внимание стоит уделить странам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, таким как Таиланд, ОАЭ и Египет. Здесь наличие собственного паспорта у ребенка стало обязательным условием для получения электронной визы, — резюмировала Кодякова.

