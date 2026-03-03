СВР раскрыла имя ветерана, бравшего в Кабуле дворец Амина Внешняя разведка России рассекретила полковника Глотова к его 100-летнему юбилею

Служба внешней разведки России к 100-летнему юбилею рассекретила имя полковника Василия Глотова — ветерана, который участвовал в организации исторических событий в Кабуле. В эксклюзивном интервью РИА Новости он раскрыл детали паники в Москве 27 декабря 1979 года, вызванной ошибочным донесением о массовой гибели спецназа.

В момент штурма дворца Амина руководство КГБ в Москве получило с Кузнецкого моста страшную шифровку: якобы убит командир «Зенита» полковник Бояринов и погибло 60% личного состава. Глотова срочно вызвали в кабинет, где сидели потрясенные генералы. Позже выяснилось, что в телеграмму вкралась фатальная ошибка — на самом деле из 500 участников штурма потери офицеров КГБ составили шесть человек.

Мне говорят: «Убит Бояринов. Погибло 60% отряда „Зенит“ <...>. Потом уже выяснилось, что при передаче шифротелеграммы в Москву вкралась ошибка, — рассказал ветеран СВР.

После получения трагической вести Глотову поручили лететь в Ташкент для опознания тел. Именно он составлял заключение о смерти Бояринова, который получил смертельное ранение в сердце, выбежав из горящего «Тадж-Бека» за подмогой. Операция по смене режима Хафизуллы Амина, длившаяся 43 минуты, вошла в историю как блестящая страница советского спецназа.

