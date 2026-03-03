Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 07:30

Юрист раскрыл, что грозит за появление голым у окна или на балконе

Юрист Салкин: обнаженный сосед может получить срок, если действует намеренно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обнаженный сосед, который появился голым на балконе или у окна собственной квартиры может получить срок, если действовал намеренно, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, ключевую роль при квалификации таких действий также играют наличие или отсутствие свидетелей, в особенности несовершеннолетних.

Сам по себе факт того, что человек появился у окна обнаженным, как правило, ненаказуем. В своей квартире вы вправе находиться как угодно, в одежде или без нее. Другое дело, если человек у окна демонстрирует сексуальные действия или действует демонстративно, сам привлекает внимание, рассчитывая, что его увидят, особенно несовершеннолетние. В таких случаях это обычно оценивают как развратные действия с наказанием вплоть до лишения свободы до трех лет, а при квалифицирующих признаках — строже, — пояснил Салкин.

Юрист отметил, что фотографирование соседа в квартире, а тем более публикация таких изображений в домовом чате, является вмешательством в частную жизнь. По его словам, это подпадает под действие статьи 137 УК РФ, предусматривающей штраф до 200 тыс. рублей, а в некоторых случаях — и лишение свободы до двух лет. Салкин добавил, что помимо уголовной, существует и гражданско-правовая ответственность, позволяющая требовать компенсации морального вреда.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что систематическое заглядывание в чужие окна может привести к штрафу или даже лишению свободы. По его словам, даже простое подсматривание без камер считается нарушением закона, если оно было осознанным и направленным на сбор личной информации.

