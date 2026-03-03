Ликвидация опорника ВСУ, провальный рывок ДРГ: новости СВО к утру 3 марта

Армия России последовательно уничтожает крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины к северу от Славянска, диверсионная группа ВСУ предприняла неудачную попытку прорыва в Красноармейск. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВС России приступили к ликвидации мощного опорника ВСУ

Подразделения Вооруженных сил РФ ведут активное уничтожение последнего крупного узла обороны противника к северу от Славянска, в районе населенного пункта Рай-Александровка, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. Работа российских военных уже создает условия для дальнейшего продвижения на данном участке фронта. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

По информации военспеца, украинские формирования утрачивают контроль над стратегически важными позициями в регионе. Успех российских сил фиксируется не только в самом населенном пункте, но и на подступах к нему.

Диверсанты ВСУ пытались «протиснуться» в Красноармейск

Украинские диверсионные группы пытались пробраться в освобожденный Красноармейск, но все их попытки провалились, рассказал начальник службы БПЛА 1441-го полка 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Смирнов. По его словам, каждый шаг Вооруженных сил Украины контролируют российские операторы дронов.

Он добавил, что российские беспилотники постоянно патрулируют окрестности. Дроны готовы в любой момент пресечь вражеские вылазки.

Самый сильный тяжелоатлет Брянской области погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков, сообщила пресс-служба Брянского государственного училища олимпийского резерва, выпускником которого был спортсмен. По совокупности своих достижений он является сильнейшим тяжелоатлетом в истории региона.

Спортсмен имел звание мастера спорта международного класса. В его послужном списке — две бронзовые и одна серебряная награда национального чемпионата, победа на первенстве России среди юниоров и серебро молодежного первенства Европы.

Украина пять раз за неделю выбрала российские школы для ударов

Международное сообщество предпочитает не замечать атак на российские школы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности под председательством первой леди США Мелании Трамп. Он сообщил, что только за последнюю неделю Вооруженные силы Украины пять раз целенаправленно наносили удары по образовательным учреждениям в России.

Он напомнил, что в Белгородской области дети вынуждены учиться дистанционно. В школах целого ряда регионов отрабатывают навыки поведения при артобстрелах, атаках беспилотников и захватах заложников.

Средства ПВО сработали в Киеве на фоне воздушной тревоги

Системы противовоздушной обороны работают в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

Предупреждение политик опубликовал 2 марта в 22:53 мск. При этом, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирена воздушной тревоги на этот момент уже раздавалась в столице Украины.

Украинский беспилотник убил мирного жителя Белгородской области

Украинские операторы дронов целенаправленно убили мирного жителя Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мирного жителя, когда он передвигался по одной из улиц. От детонации беспилотника мужчина получил смертельные ранения и погиб мгновенно. Прибывшая экстренно на место атаки скорая помощь смогла только зафиксировать смерть.

