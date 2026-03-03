Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:16

Найден способ ускорить создание аналога Starlink в России

Эксперт по БПЛА Федутинов: спутники связи помогут создать аналог Starlink

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Применение действующей сети геостационарных спутников связи способно ускорить создание российского аналога системы Starlink, заявил ТАСС ведущий эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. По словам специалиста, такой подход уже реализован разработчиками защищенной системы «Тень», используемой для связи с беспилотниками и другими объектами.

В существующих реалиях для ускорения решения вопроса со спутниковой связью возможным решением может стать использование существующей инфраструктуры геостационарных коммуникационных спутников, — сказал он.

Ранее журналист Алексей Рамм сообщил о начале тестирования комплекса стратосферных аэростатов «Барраж-1», предназначенного для высокоскоростной передачи данных. Он назвал формирование группировки таких зондов значительным успехом.

Кроме того, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил о создании в России проекта системы высотной цифровой связи «Окно». Разработчик назвал новую технологию потенциальной заменой сети Starlink, способной обеспечить устойчивую связь с широким покрытием в любой точке планеты.

