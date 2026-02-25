Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 06:23

В России придумали альтернативу Starlink

В России в качестве альтернативы Starlink предложили применять метеозонды

Спутниковая тарелка Starlink Спутниковая тарелка Starlink Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России разработали проект системы высотной цифровой связи «Окно», сообщил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, она может стать альтернативой заблокированной спутниковой сети Starlink.

Собеседник агентства уточнил, что технология даст возможность создать устойчивую связь в любой точке мира с большим покрытием. В частности, она работает в зоне боевых действий. Кроме того, «Окно» может подавлять спутниковые системы противника.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия располагает ресурсами для разработки импульсных пушек, способных нейтрализовать спутниковую систему Starlink. По его мнению, на создание такого вооружения потребуется около двух лет.

До этого выяснилось, что в рядах Вооруженных сил Украины фиксируются случаи, когда терминалы спутниковой связи Starlink перестают функционировать. На этом фоне некоторые подразделения оказываются в изоляции. По сведениям информаторов, проблема связана с мерами, введенными компанией SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску.

Starlink
метеозонд
спутники
Россия
