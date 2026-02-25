Власти РФ закрыли лазейку для незаконно приватизированных акций Совет при президенте РФ предложил расширить исковые сроки приватизации на акции

Совет при президенте РФ по кодификации предложил расширить законопроект о сроках исковой давности на акции и доли компаний, передает РБК. Соответствующий проект заключения подготовлен к заседанию 27 февраля.

По мнению разработчиков, в текущей редакции законопроекта рискует не распространяться на незаконно приватизированные акции и доли. Документ в существующем виде защищает только вещи, выбывшие из госсобственности.

Центр частного права рекомендовал скорректировать норму, включив в нее все виды имущества. Также предлагается уточнить момент начала течения 10-летнего срока исковой давности.

Ранее Минэкономразвития разработало законопроект, устанавливающий предельные сроки для судебного оспаривания сделок приватизации. Согласно предлагаемым нормам, обратиться в суд с требованием признать такую сделку недействительной можно будет только в течение 10 лет с момента ее совершения.

Кроме того, глава РСПП Александр Шохин заявил: российские власти не пустят обратно часть ушедших европейских автоконцернов из-за их военно-технической поддержки Украины. В Госдуме добавили, что при рассмотрении вопроса о возвращении будет учитываться поведение компаний в период санкций.