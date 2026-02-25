Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 07:29

Раскрыта судьба госпитализированных постояльцев интерната в Прокопьевске

Число госпитализированных из интерната в Прокопьевске сократилось до одного

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Только один постоялец психоневрологического интерната города Прокопьевска в Кемеровской области на сегодняшний день находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Ранее в интернате произошла серия смертей после массового заболевания гриппом, передает ТАСС.

В медицинских организациях находится один постоялец Прокопьевского психоневрологического интерната, — говорится в сообщении.

По данным администрации Кузбасса, после массового заболевания гриппом А в интернате Прокопьевска скончались девять человек. Предварительные причины смерти некоторых пациентов связаны с декомпенсацией сердечной недостаточности и болезнями системы кровообращения.

Карантин в интернате Прокопьевска продлили до 26 февраля 2026 года. Решение принято в связи с выявлением новых случаев заболеваний.

В ходе проверки в интернате Прокопьевска были выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований. Руководителю учреждения внесено представление. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Кемеровская область
Кузбасс
интернаты
пациенты
заболевания
смерти
погибшие
госпитализации
грипп
