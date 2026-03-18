18 марта 2026 в 10:33

Братья попытались нажиться на своем мертвом дяде ряди страховки

Двое братьев инсценировали смерть дяди ради страховки в Карачаево-Черкесии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Карачаево-Черкесии двое братьев предстали перед судом за попытку незаконно обогатиться на смерти собственного дяди, передает Telegram-канал Mash Gor. Источник пишет, что родственники заранее подготовили мошенническую схему: когда мужчине стало хуже из-за онкологического заболевания, они оформили на него несколько страховых полисов.

После того как пенсионер скончался от рака, племянники решили выдать его смерть за последствия ДТП, чтобы претендовать на выплату в размере 1,5 млн рублей. Реализовать аферу помог один из братьев, который на тот момент возглавлял бюро судебно-медицинской экспертизы. Как сообщает канал, он оформил поддельные документы без проведения вскрытия, сославшись на религиозные убеждения семьи. Однако страховая компания усомнилась и обратилась в полицию. В итоге махинация была раскрыта: суд приговорил братьев к четырем годам лишения свободы условно.

Ранее появилась информация, что следователи провели обыски в квартире и на рабочем месте московского нотариуса Александра Федорченко. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве с имуществом экс-начальника Военно-политической академии имени В. И. Ленина генерал-полковника запаса Николая Кизюна.

страховки
Карачаево-Черкесия
