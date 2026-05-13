Молчанов незадолго до смерти похоронил единственную дочь

Телеведущий Владимир Молчанов в конце марта похоронил единственную дочь Анну, сообщил StarHit режиссер Иван Цыбин. Он также уточнил, что отец и дочь находились на лечении в одном медицинском учреждении.

Володя успел попрощаться с Аней еще в больнице — они лежали в одной клинике, и врачи позволяли Володе приходить к Анечке в реанимацию, — поделился режиссер.

Ранее сообщалось, что Молчанов скончался на 76-м году жизни. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал уход Молчанова невосполнимой потерей, отметив, что все его программы отличались особым благородством. Он подчеркнул, что телеведущий сохранял удивительный «телевизионный аристократизм» независимо от темы рассказа — будь то обыденная жизнь или явления искусства.