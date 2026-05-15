Появились кадры выноса гроба с телом телеведущего Молчанова

Церемония прощания с журналистом, ведущим программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве

Во время прощания с телеведущим Владимиром Молчановым собравшиеся проводили его в последний путь громкими аплодисментами, передает корреспондент NEWS.ru, на церемонии присутствовали как коллеги ведущего, так и большое количество поклонников творчества Молчанова.

Судя по опубликованным кадрам, сначала из церкви Космы и Дамиана в Шубине вынесли фото журналиста, за которым последовал гроб с телом. Затем его поместили в катафалк.

Молчанов считался одной из ключевых фигур позднесоветского телевидения и был ведущим популярной программы «До и после полуночи». Также он получил известность как создатель документальных фильмов. В 1990-х журналист продолжил сотрудничество с телеканалами РТР.

Ранее актриса Яна Чурикова приехала на церемонию прощания с телеведущим Владимиром Молчановым в Москве. У гроба артистка не смогла сдержать слез.

Журналистка Арина Шарапова сообщала, что незадолго до смерти телеведущий программы «До и после полуночи» посещал Израиль для проведения лекций. Она опровергла информацию о том, что журналист отправился на Ближний Восток ради лечения.