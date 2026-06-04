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04 июня 2026 в 16:11

Михалков раскрыл некоторые подробности воспитания детей во втором браке

Артем Михалков рассказал, что выделяет на общение с детьми минимум час в день

Артем Михалков Артем Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Кинорежиссер и продюсер Артем Михалков на мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что в обязательном порядке старается выделять на общение с тремя младшими детьми хотя бы один час в день. По его словам, обычно это совместное чтение вслух или беседа, передает корреспондент NEWS.ru.

Мать больше участвует в воспитании ребенка. Мужчины часто не замечают женский труд, хотя он порой намного сложнее. Со своей стороны я стараюсь выделять час в день на общение с детьми. Мы много читаем, смотрим семейное кино, — рассказал младший сын кинорежиссера Никиты Михалкова.

Продюсер добавил, что его самого воспитывали в уважении к Родине. Такие же ценности Михалков-младший старается передать и своим наследникам. Взросление детей, по его словам, погружает в воспоминания собственного детства и юности и является интересным опытом переосмысления прожитых событий.

Воспитание — сложный процесс. Ты не всегда знаешь, как правильно донести что-то до ребенка. Кому-то нужен кнут, а кому-то — пряник. Согласитесь, дети растут с невероятной скоростью. Когда ты изучаешь, как они меняются, то невольно возвращаешься в свой пережитый опыт, — высказался Михалков-младший.

Нынешний союз с дизайнером Дарьей Баженовой для него — второй. У супругов две дочери и сын. Также у Михалкова есть взрослая дочь от первого брака.

Ранее Никита Михалков возмутился тем фактом, что музыка композитора Эдуарда Артемьева из его фильма «Автостоп» стала главной музыкальной темой сериала режиссера Сергея Урсуляка. Михалков заявил, что права на трек принадлежат его компании — «Студии ТРИТЭ».

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