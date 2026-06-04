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04 июня 2026 в 17:04

Цискаридзе назвал приезд делегации США на ПМЭФ важным шагом к диалогу

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Визит главы комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кука на Петербургский международный экономический форум символичен, поскольку это первые шаги к восстановлению культурного диалога, таким мнением с NEWS.ru поделился народный артист России Николай Цискаридзе. По его словам, после долгой паузы любые отношения начинаются с чистого листа и такой шаг следует сделать, даже если не все сразу получится удачно.

Это очень важно, потому что делаются первые шаги. <...> Когда возник перерыв, то, конечно, любая история начинается с белого листа. Не всегда это может быть удачно, но шаг надо сделать, — отметил артист.

Цискаридзе добавил, что американские гости пообщались со своими согражданами, которые учатся в России, и те признавались, что счастливы находиться в стране. На вопрос, понравилось ли им увиденное, он ответил риторически: школой, которой в этом году исполняется 288 лет и которая старше самих США, невозможно не восхищаться. Господин Кук посмотрел, как танцуют дети, и это произвело на него впечатление, отметил артист.

Он также подчеркнул, что всю жизнь представлял страну на ведущих мировых сценах, где каждый выход — это не просто выступление, а колоссальная ответственность за репутацию и культуру родины. По словам Цискаридзе, артисты классического жанра не имеют права на второй дубль и обязаны всегда держать высочайшую планку.

Когда вы столько лет несете репутацию, очень сложно жить в мире, где вам что-то не позволяют, куда-то не пускают, ставят ограничения, но мы продолжаем жить. Правильно сегодня вспомнили: не надо жить прошлым, давайте жить будущим, — заключил он.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что 3 июня поговорил по телефону со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. По его словам, стороны обсуждали экономическое взаимодействие.

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Николай Цискаридзе
Россия
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