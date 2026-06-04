Дмитриев раскрыл итоги беседы с Уиткоффом и Кушнером Дмитриев обсудил экономическое взаимодействие с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на ПМЭФ, что 3 июня поговорил по телефону со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. По его словам, стороны обсуждали экономическое взаимодействие, передает корреспондент NEWS.ru.

Буквально вчера еще мы говорили по телефону и с Уиткоффом, и с Джаредом Кушнером. Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру, американская сторона озвучивает украинской стороне, что необходимо встать на путь мира, а не постоянно провокации и конфронтации, — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что российская сторона видит множество совместных экономических инициатив, которые активно прорабатываются. Он отметил, что ведется подготовка к возможному совместному инвестированию с США в различные проекты, выгодные для обеих стран, включая реализацию на территории России.

Ранее Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США продолжается и в ближайшее время станет более активным. Он уточнил, что обсуждение затрагивает и экономическое направление.