Дмитриев анонсировал важное изменение в диалоге между Россией и США Дмитриев: диалог между Россией и США активизируется в ближайшее время

Диалог между Россией и США продолжается и в ближайшее время станет более активным, заявил на полях ПМЭФ спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что обсуждение затрагивает и экономическое направление, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы находимся на постоянной связи с американскими коллегами. Это общение происходит несколько раз в неделю, и диалог продолжается. Я думаю, в ближайшее время мы увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога. Враги диалога «Россия — США» постоянно вбрасывают дезинформацию и пытаются создать несуществующие источники дополнительного напряжения. Диалог сложный, но мы ценим команду президента [США Дональда] Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют, — сказал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ отмечал, что состав участников ПМЭФ свидетельствует о том, что политика глобалистов полностью провалилась. По его словам, это важнейшее мировое событие, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.

До этого Дмитриев заявил, что Евросоюз потерял около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики. По его мнению, страны содружества ведут свою экономику к коллапсу, именно поэтому важно присутствие на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.