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22 июля 2026 в 07:22

Атака на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске 22 июля: детали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атаке в ночь на среду, 22 июля. Что об этом известно, сколько пострадавших?

Что известно об атаке на склады Wildberries ночью 22 июля

Ночью 22 июля мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале сообщил, что на территории складского комплекса произошел пожар, пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

«Произошло возгорание. Пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — написал Наумов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пять человек обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников на складской комплекс в Невинномысске. По его словам, всем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

«По состоянию на 05:50 мск, всего к медикам обратились пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», — написал он.

Ночью в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) в соцсетях были объявления об эвакуации логистических центров в Невинномысске и Краснодаре.

Позднее основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила в соцсетях, что в ночь на 22 июля были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, в настоящее время совместно с профильными службами проводятся мероприятия по ликвидации последствий произошедшего.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. Сообщается о пяти людях, которые обратились за помощью к медикам.

«Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — написала Ким.

Какие еще регионы атаковали ВСУ

Над территорией Ленинградской области уничтожены шесть беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. По его словам, отражение атак продолжается.

«Над Ленинградской областью сбито шесть БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.

Кроме того, два жителя ДНР погибли, еще три человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на гражданские автомобили, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, оба смертельных случая произошли с начала суток.

«В Великоновоселковском муниципальном округе на автодороге Малый Керменчик — Степное при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 1986 года рождения. В Мангушском муниципальном округе на автодороге Мангуш — Бердянск при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина 1957 года рождения», — написал Пушилин.

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