Нанесли мощный удар по судам с грузами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 июля

Нанесли мощный удар по судам с грузами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 июля

Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерийских орудий подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 22 июля?

Уничтожили орудия ВСУ на Краснолиманском направлении

По данным ведомства, после определения и подтверждения точных координат мест нахождения вражеских орудий было принято решение об огневом воздействии.

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены операторами FPV-дронов группировки войск „Запад“. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по артиллерийским орудиям бойцов ВСУ», — говорится в заявлении.

Начали наступление на Захаровку

ВС РФ после освобождения населенного пункта Волоховское в Харьковской области начали наступление на соседнюю Захаровку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Подразделения не остановились после взятия Волоховского и продолжили продвижение в западном направлении.

«По оперативным данным, наши военнослужащие не остановились на Волоховском и сходу начали накаты на соседний населенный пункт, который находится западнее — это Захаровка», — сказал Марочко.

Ударили по газоперерабатывающей установке под Харьковом

Российские военные нанесли удар по газоперерабатывающей установке в населенном пункте Ефремовка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, для удара использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер».

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов „Герань-4 сикер“ по газоперерабатывающей установке в населенном пункте Ефремовка в Харьковской области. В результате удара установка выведена из строя», — говорится в сообщении министерства.

Разгромили цех судоремонтного завода в порту Черноморск

Российские войска поразили цех судоремонтного завода в порту Черноморск в Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В военном ведомстве отметили, что атака осуществлялась с применением ударных дронов и оружия воздушного базирования.

«В порту Черноморск, государственное предприятие „Морской торговый порт „Черноморск“, [поражен] цех судоремонтного завода», — говорится в сообщении.

Нанесли сокрушительный удар по трем судам с грузами ВСУ

Вооруженные силы России ударили по судну типа «балкер» и двум сухогрузам, которые перевозили грузы ВСУ в порты Одесса и Черноморск, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Их поразили при помощи БПЛА.

«На переходе морем (9 км вост., 51 км южнее и 71 км юго-вост. Одессы) поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа „балкер“ и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск», — отметили в Минобороны.

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