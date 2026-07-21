Российская армия ударила по цеху судоремонтного завода в порту Черноморск Минобороны РФ: военные поразили цех судоремонтного завода в Одесской области

Российские войска поразили цех судоремонтного завода в порту Черноморск в Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В военном ведомстве отметили, что атака осуществлялась с применением ударных дронов и оружия воздушного базирования.

В порту Черноморск, государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск», [поражен] цех судоремонтного завода, — говорится в сообщении.

Ранее российские беспилотники нанесли удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Атака была совершена с применением FPV-дронов КВН («Князь Вандал Новгородский») на оптоволокне.

До этого в Минобороны заявили, что в Черноморске поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.

Также сообщалось, что истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ. Ударам подверглись объекты противника в ДНР и Запорожской области. Летчики применили авиабомбы ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции.