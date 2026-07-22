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22 июля 2026 в 05:44

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 июля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 июля

Над территорией Ленинградской области уничтожены шесть беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. По его словам, отражение атак продолжается.

«Над Ленинградской областью сбито шесть БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.

Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. Также произошел пожар на территории складского комплекса, пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, написал мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале.

«Произошло возгорание. Пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — сказал Наумов.

В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повреждения получили два частных дома, уточнили в источнике. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Также после падения беспилотников произошло возгорание на нефтебазе в Армавире, сообщили в оперативном штабе региона в соцсетях. Загорелось предприятие.

«На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание из-за атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на окраине Невинномысска после атаки беспилотников произошел пожар в складском комплексе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. По его словам, пострадали два человека.

«По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет», — написал Владимиров.

До этого два жителя ДНР погибли, еще три человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на гражданские автомобили, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, оба смертельных случая произошли с начала суток.

«В Великоновоселковском муниципальном округе на автодороге Малый Керменчик — Степное при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 1986 года рождения. В Мангушском муниципальном округе на автодороге Мангуш — Бердянск при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина 1957 года рождения», — написал Пушилин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному удару со стороны ВСУ, передает оперштаб региона. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

«ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников, написал у себя в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что уже сбито два БПЛА.

По его словам, дроны были уничтожены в районе Северной стороны. Предварительно, пострадавших нет, как и прочих повреждений.

Кроме того, российские военные сбили 161 беспилотник ВСУ, сообщило Министерство обороны в мессенджере МАКС. Отмечается, что дроны были уничтожены над территориями 10 различных субъектов РФ.

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