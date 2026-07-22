На нефтебазе в Армавире произошел пожар после атаки дронов

На нефтебазе в Армавире произошел пожар после атаки дронов

В Краснодарском крае после падения беспилотников произошло возгорание на нефтебазе в Армавире, сообщили в оперативном штабе региона в соцсетях. О пострадавших ничего неизвестно.

На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание из-за атаки БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс. В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повреждения получили два частных дома, уточнили в источнике. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

До этого Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.

Кроме того, два жителя ДНР погибли, еще три человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на гражданские автомобили, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, оба смертельных случая произошли с начала суток.