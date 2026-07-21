ВС России нанесли сокрушительный удар по трем судам с грузами ВСУ Минобороны сообщило об ударе по балкеру и двум сухогрузам с грузами ВСУ

Вооруженные силы России ударили по судну типа балкер и двум сухогрузам, которые перевозили грузы ВСУ в порты Одесса и Черноморск, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Их поразили при помощи БПЛА.

На переходе морем (9 км вост., 51 км южнее и 71 км юго-вост. Одессы) поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа балкер и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск, — отметили в Минобороны.

Также в порту Одесса были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Черноморск ВС РФ нанесли удар по цеху судоремонтного завода, используемого в интересах ВСУ.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ. Ударам подверглись объекты противника в ДНР и Запорожской области.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в районе поселка Корюковка Черниговской области. Расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» обнаружил цель на стоянке и нанес точный удар, вызвавший полное выгорание автомобиля вместе с грузом.