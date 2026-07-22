Рогозин высмеял назначение Драпатого новым главкомом ВСУ

Сенатор Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал в своем Telegram-канале назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он обыграл фамилию нового руководителя украинской армии.

Драпатый от слова «драпать»? — написал Рогозин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Позже украинский лидер заявил о смене главнокомандующего ВСУ, им стал Михаил Драпатый. Отставки экс-главкома ВСУ, как сообщалось, на протяжении недели добивались многие украинские политики и участники митингов. Других деталей, связанных с этим кадровым решением, Зеленский не привел.

Тогда же в украинских СМИ начали писать, что после смены главнокомандующего Зеленский рискует потерять контроль над армией и ситуацией в стране. Журналисты заявили, что увольнение Сырского произошло на фоне протестов. По мнению авторов материала, ранее Зеленский не собирался отправлять главкома в отставку, однако сделал это под давлением.