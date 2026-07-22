Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 07:39

Рогозин высмеял назначение Драпатого новым главкомом ВСУ

Рогозин иронично высказался о новом руководителе ВСУ

Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сенатор Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал в своем Telegram-канале назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он обыграл фамилию нового руководителя украинской армии.

Драпатый от слова «драпать»? — написал Рогозин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Позже украинский лидер заявил о смене главнокомандующего ВСУ, им стал Михаил Драпатый. Отставки экс-главкома ВСУ, как сообщалось, на протяжении недели добивались многие украинские политики и участники митингов. Других деталей, связанных с этим кадровым решением, Зеленский не привел.

Тогда же в украинских СМИ начали писать, что после смены главнокомандующего Зеленский рискует потерять контроль над армией и ситуацией в стране. Журналисты заявили, что увольнение Сырского произошло на фоне протестов. По мнению авторов материала, ранее Зеленский не собирался отправлять главкома в отставку, однако сделал это под давлением.

Власть
Украина
Россия
Дмитрий Рогозин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты странные подробности пропажи 13-летней школьницы в Подмосковье
В Госдуме оценили убытки гигантов США от ухода с российского рынка
В Алтайском крае более шести тысяч домов остались без света после урагана
Мирошник связал перестановку в ВСУ с переделом военного бюджета
Спецслужбы получили доступ к личным данным нового главкома ВСУ Драпатого
В школах России хотят распространить одну дисциплину на 1–11-е классы
В Минобороны России раскрыли цели ночных ударов по Одесской области
Психолог объяснила, каким людям противопоказана гипнотерапия
Новый главком ВСУ и атака на центры Wildberries: новости СВО к утру 22 июля
К тушению пожара на складе Wildberries в Краснодаре привлекут вертолет
Рогозин высмеял назначение Драпатого новым главкомом ВСУ
Украинский пленный с эпилепсией пообещал отомстить сотруднику ТЦК
Назван основной сценарий для ключевой ставки на 24 июля
Атака на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске 22 июля: детали
Захарова ответила на обвинения США в адрес Ирана
Названы минусы работы на одном месте более пяти лет
Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил об отсутствии полномочий для ареста Нетаньяху
Раскрыты масштабы ночного налета ВСУ на Ростовскую область
Назван популярный напиток, мешающий забеременеть
Названы последствия сидения в телефоне дольше четырех часов в день
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.