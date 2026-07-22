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22 июля 2026 в 04:51

Американский эксперт оценил шансы Европы в противостоянии с Россией

Полковник Макгрегор заявил о неспособности Европы противостоять России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европа не может противостоять России в военном плане, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Myśl Polska. По его оценке, несмотря на заявления европейских политиков, наращивание военного потенциала идет медленно.

У стран Западной Европы отсутствует полноценная армия, добавил Макгрегор. Он также заявил, что европейцам следует реалистичнее оценивать ситуацию и собственные возможности.

По мнению Макгрегора, все больше жителей европейских стран начинают это понимать. При этом он полагает, что в настоящее время у них нет возможности заменить нынешние правительства.

Ранее член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил: размещение американских ракет «Томагавк» в Германии приближает войну с Россией. Перевооружение ФРГ представляет угрозу безопасности РФ, отметил он.

До этого стало известно, что более трети опрошенных немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет. Около 70% респондентов не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в целях обороны.

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