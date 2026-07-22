Нутрициолог объяснила, как составить полезный рацион

Составление рациона начинается с проведения базовых анализов и обследования желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru нутрициолог Ирина Селиванова. По ее словам, повседневное меню должно содержать достаточное количество качественного белка.

Чтобы питание стало инструментом здоровья, начните с наблюдения за реакцией организма. Запишите, после каких продуктов появляется тяжесть или упадок сил. Эти сигналы — главные подсказки. Сдайте базовые анализы. Важно понимать, нет ли скрытых дефицитов витаминов, минералов или воспалительных процессов. Оцените состояние кишечника. Если полезные овощи вызывают дискомфорт, возможно, микрофлора нуждается в мягкой поддержке, а не в резких переменах. Убедитесь, что в меню достаточно качественного белка — он необходим для всех обменных процессов, — посоветовала Селиванова.

Она подчеркнула, что режим труда, степень ежедневного стресса и уровень физической активности должны определять рацион и время приема пищи. Кроме того, по словам нутрициолога, следует исключать из рациона продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, так как они негативно влияют на функционирование организма в целом.

Важно осознавать: не существует универсального списка продуктов, которые были бы одинаково полезны абсолютно всем. Реакция на привычные блюда всегда индивидуальна. Однако существуют категории, которые несут вред для каждого человека. Если исключить однозначно деструктивные элементы, мешающие работе любого организма, становится проще найти рацион, который подходит именно вам — с учетом генетики, образа жизни и состояния микробиома. Именно такой персонализированный подход обеспечивает энергию и хорошее самочувствие, — заключила Селиванова.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева заявила, что вопреки мифам пищевые привычки формируются не за 21 день, поскольку этот процесс индивидуален. По ее словам, на время, необходимое организму для перестройки, влияют мотивация, сила воли и другие факторы.