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21 июля 2026 в 15:46

Нутрициолог опровергла популярный миф о пищевом поведении

Нутрициолог Савельева: на самом деле пищевые привычки не формируются за 21 день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На самом деле пищевые привычки не формируются за 21 день — все индивидуально, заявила в беседе с «Радио 1» нутрициолог Дарья Савельева. Она отметила, что на период, в ходе которого организм постепенно перестраивается, влияет степень мотивации, сила воли и другие факторы.

Самое [главное] — держать ритм. Сколько раз говорили, что обед должен быть по расписанию, несмотря ни на что. Вот то же самое и со сном, и с едой. Один раз дали себе некую установку: у меня есть завтрак, обед, ужин в такое-то время, я сплю в такое-то время. И, что удивительно, это такие простые вещи. [Мой организм тоже самонастроился]. Я даже не помню, в какой момент это случилось, но точно не за 21 день, — высказалась Савельева.

Специалист подчеркнула, что соблюдение режима сна и питания помогает восстановить пищеварение и улучшить общее самочувствие. Кроме того, это снижает уровень тревожности.

Ранее биохимик и нутрициолог Анна Дивинская предупредила, что интервальное голодание может стать причиной обмороков. По ее словам, систематический отказ от пищи также может обернуться усталостью и головной болью.

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