Нутрициолог рассказала, чем чревато интервальное голодание

Интервальное голодание может стать причиной обмороков, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская. По ее словам, систематический отказ от пищи также может обернуться усталостью и головной болью.

Интервальное голодание популярно, но подходит не всем. Первый сигнал — слабость и раздражительность. Когда гликоген в печени истощается, глюкоза в крови снижается, а мозг использует ее как основное топливо. Отсюда туман в голове и снижение концентрации. При регулярном воздержании от еды страдает метаболизм: организм воспринимает нехватку пищи как стресс и снижает энергозатраты в покое. Эффект выражен у людей с низкой мышечной массой или при недостатке белка в рационе. Отдельный риск — обмороки, особенно у пациентов с низким давлением, диабетом или на фоне обезвоживания, — предупредила Дивинская.

Она подчеркнула, что длительное голодание категорически противопоказано некоторым категориям людей. В первую очередь, по словам специалиста, это касается беременных и кормящих женщин, которым необходим постоянный приток питательных веществ для плода и лактации. Также, добавила нутрициолог, в группу риска входят люди с диабетом I типа и расстройствами пищевого поведения.

Через 12–18 часов после еды гликоген истощается, и запускается переключение на жировые запасы, а к 18–24 часам нарастает уровень кетонов. Этот переход часто ощущается тяжело — усталостью и головной болью, пока организм не адаптируется. Умеренное голодание по схеме 16/8 при полноценном питании переносится нормально большинством здоровых людей. Но удлинять голодные окна ежедневно без консультации с врачом не стоит, — заключила Дивинская.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова порекомендовала исключить алкоголь при изжоге. По ее словам, кофе, шоколад, мята, цитрусовые, томаты, лук и чеснок могут усугубить это состояние.