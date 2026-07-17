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17 июля 2026 в 06:00

Нутрициолог рассказала, чем чревато интервальное голодание

Нутрициолог Дивинская: интервальное голодание может привести к обморокам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Интервальное голодание может стать причиной обмороков, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская. По ее словам, систематический отказ от пищи также может обернуться усталостью и головной болью.

Интервальное голодание популярно, но подходит не всем. Первый сигнал — слабость и раздражительность. Когда гликоген в печени истощается, глюкоза в крови снижается, а мозг использует ее как основное топливо. Отсюда туман в голове и снижение концентрации. При регулярном воздержании от еды страдает метаболизм: организм воспринимает нехватку пищи как стресс и снижает энергозатраты в покое. Эффект выражен у людей с низкой мышечной массой или при недостатке белка в рационе. Отдельный риск — обмороки, особенно у пациентов с низким давлением, диабетом или на фоне обезвоживания, — предупредила Дивинская.

Она подчеркнула, что длительное голодание категорически противопоказано некоторым категориям людей. В первую очередь, по словам специалиста, это касается беременных и кормящих женщин, которым необходим постоянный приток питательных веществ для плода и лактации. Также, добавила нутрициолог, в группу риска входят люди с диабетом I типа и расстройствами пищевого поведения.

Через 12–18 часов после еды гликоген истощается, и запускается переключение на жировые запасы, а к 18–24 часам нарастает уровень кетонов. Этот переход часто ощущается тяжело — усталостью и головной болью, пока организм не адаптируется. Умеренное голодание по схеме 16/8 при полноценном питании переносится нормально большинством здоровых людей. Но удлинять голодные окна ежедневно без консультации с врачом не стоит, — заключила Дивинская.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова порекомендовала исключить алкоголь при изжоге. По ее словам, кофе, шоколад, мята, цитрусовые, томаты, лук и чеснок могут усугубить это состояние.

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