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14 июля 2026 в 17:19

Диетолог перечислила продукты, вызывающие изжогу

Диетолог Ефимова: алкоголь стоит исключить при изжоге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При изжоге в первую очередь следует исключить алкоголь, предупредила диетолог Анастасия Ефимова. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что также вызвать неприятные ощущения могут кофе, шоколад, мята, цитрусовые, томаты, лук и чеснок. По ее словам, также важно следить за тем, как употребляются продукты. Даже самые безопасные блюда могут привести к изжоге при их сочетании со спиртным.

Первое, что точно стоит резко ограничить или исключить из меню при изжоге, — это алкоголь. Также классическими триггерами приступа считаются жирная, острая и жареная пища, замедляющая опорожнение желудка и влияющая на тонус сфинктера, — поделилась диетолог.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что зеленые овощи в рационе могут помочь в борьбе с повышенной потливостью летом. Обратный эффект, по ее словам, спровоцируют продукты с кофеином, фастфуд и выпечка.

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