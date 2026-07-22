Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 06:00

Стало известно, какие оконные профили дольше сохранят белизну

Маркетолог Петюшин: гладкие оконные профили замедляют процесс пожелтения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гладкие оконные профили замедляют процесс пожелтения, заявил NEWS.ru руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «Пластика Окон» и Melke Никита Петюшин. По его словам, на сохранение цвета влияют состав внешнего слоя и микроструктура, которую фиксируют специальные приборы.

До 80% стандартных белых оконных профилей теряют первоначальную белизну и приобретают заметный желтый оттенок уже через пять или 10 лет эксплуатации. Причина таких перемен — деградация полимерной структуры под воздействием ультрафиолета. На защиту от выцветания влияют два фактора: состав, из которого произведен внешний слой, и микроструктура поверхности. Ее параметры подтверждаются измерительными приборами. Гладкая поверхность не только эстетична — она лучше отражает УФ-лучи, что замедляет процесс пожелтения, а минимальная шероховатость препятствует скоплению пыли и грязи, — пояснил Петюшин.

Кроме того, по его словам, низкая шероховатость не дает грязи и пыли задерживаться на профиле, что тоже играет роль в сохранении цвета. Маркетолог подчеркнул, что мытье окон лучше проводить не реже двух раз в год, так можно будет замедлить процесс пожелтения рам.

Главный совет: сохранить белизну и функциональность окон поможет регулярный правильный уход и очистка. Пыль и грязь, оседая на поверхности, усиливают локальный нагрев и удерживают агрессивные вещества, ускоряющие деградацию полимера. Проводите очистку оконных профилей водой и моющим средством с нейтральным составом не реже двух-трех раз в год. Применяйте для поверхностей только мягкие губки или ткань. Не используйте абразивы, кислоты и растворители. После мытья обязательно ополаскивайте чистой водой: остатки моющего средства также могут со временем изменить цвет, — заключил Петюшин.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что кондиционеры нельзя устанавливать на фасадах домов, признанных объектами культурного наследия. По его словам, в случае нарушения правил собственника обяжут оплатить штраф и демонтировать технику.

Life Style
советы
россияне
квартиры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пострадавших при атаке на Невинномысск возросло
Ким заявила об атаке на центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
Дмитриев отреагировал на публикацию об антироссийских санкциях
«Дойдет до крайности»: в Киеве высказались о новом решении Зеленского
Косметолог ответила, почему опасно сочетать аппаратные процедуры и инъекции
Атака на Кубань ночью 22 июля: эвакуация Wildberries, жертвы, что известно
Юрист раскрыл, когда нельзя фотографировать и снимать знаменитостей
Суд смягчил приговор бывшему генералу Кувшинову
В России «отменили» Голливуд: режиссер Ковтунец о фестивале «В кругу семьи»
Стало известно, какие оконные профили дольше сохранят белизну
Россиян предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах
Нанесли мощный удар по судам с грузами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 июля
Трихолог назвала причины ломкости волос
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 июля
Глава Пентагона раскритиковал Байдена за передачу оружия Украине
На нефтебазе в Армавире произошел пожар после атаки дронов
В Краснодаре при падении обломков БПЛА на склад пострадали три человека
Врач ответила, что поможет предотвратить отеки в жару
Газовые и травматические пистолеты: что запрещено при самообороне
Нутрициолог объяснила, как составить полезный рацион
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.