Стало известно, какие оконные профили дольше сохранят белизну

Гладкие оконные профили замедляют процесс пожелтения, заявил NEWS.ru руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «Пластика Окон» и Melke Никита Петюшин. По его словам, на сохранение цвета влияют состав внешнего слоя и микроструктура, которую фиксируют специальные приборы.

До 80% стандартных белых оконных профилей теряют первоначальную белизну и приобретают заметный желтый оттенок уже через пять или 10 лет эксплуатации. Причина таких перемен — деградация полимерной структуры под воздействием ультрафиолета. На защиту от выцветания влияют два фактора: состав, из которого произведен внешний слой, и микроструктура поверхности. Ее параметры подтверждаются измерительными приборами. Гладкая поверхность не только эстетична — она лучше отражает УФ-лучи, что замедляет процесс пожелтения, а минимальная шероховатость препятствует скоплению пыли и грязи, — пояснил Петюшин.

Кроме того, по его словам, низкая шероховатость не дает грязи и пыли задерживаться на профиле, что тоже играет роль в сохранении цвета. Маркетолог подчеркнул, что мытье окон лучше проводить не реже двух раз в год, так можно будет замедлить процесс пожелтения рам.

Главный совет: сохранить белизну и функциональность окон поможет регулярный правильный уход и очистка. Пыль и грязь, оседая на поверхности, усиливают локальный нагрев и удерживают агрессивные вещества, ускоряющие деградацию полимера. Проводите очистку оконных профилей водой и моющим средством с нейтральным составом не реже двух-трех раз в год. Применяйте для поверхностей только мягкие губки или ткань. Не используйте абразивы, кислоты и растворители. После мытья обязательно ополаскивайте чистой водой: остатки моющего средства также могут со временем изменить цвет, — заключил Петюшин.

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