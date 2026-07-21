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21 июля 2026 в 17:20

Адвокат рассказал, как не попасть на мошенников при поиске вакансий

Адвокат Бенхин: требование денег при трудоустройстве является мошенничеством

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При поиске работы соискателю следует насторожиться, если потенциальный наниматель просит перевести деньги за доступ к корпоративному софту или оформление документов, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, также не стоит соглашаться на открытие специальной зарплатной карты в банке компании, так как это не имеет отношения к реальному трудоустройству.

Во-первых, если вы ищете вакансию, то платить должны вам, а не вы: ни за какой-то корпоративный софт, ни за что-то другое. Нормальная организация сама предоставит бесплатный доступ к своему программному обеспечению. Также не нужно оформлять никакие специальные зарплатные карты в банках — это глупость. Работодатели могут перечислить деньги на абсолютно любую карту любого банка РФ. Ни в коем случае не сообщайте никаких кодов из СМС или с «Госуслуг». Это обычная цифровая гигиена. Подобные требования — типичное мошенничество, — сказал Бенхин.

По его словам, чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников, каждому кандидату необходимо проводить тщательную проверку предлагаемой должности. Адвокат отметил, что важным этапом является так называемый фактчекинг, который включает в себя поиск официального сайта фирмы и изучение отзывов о ней в открытых источниках.

Потенциальным соискателям нужно заниматься так называемым фактчекингом. Проверьте, что это за фирма, поищите ее официальный сайт, посмотрите отзывы и не поленитесь туда позвонить. Если там представляются, условно, Сбербанком или Роскосмосом, позвоните в отдел кадров этой корпорации и подтвердите наличие вакансии. Это очевидные вещи, которые необходимо делать. Также обращайте внимание на корпоративную почту или сайты, с которых ведется переписка. Если менеджер крупной компании пишет вам с домена gmail.com, то это, скорее всего, откровенный «левак», — заключил Бенхин.

Ранее в платформе «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний начали предлагать студентам якобы престижную летнюю стажировку. Соискателям предоставляют привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и даже гарантированный контракт по итогам лета.

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