Захарова ответила на обвинения США в адрес Ирана Захарова: весь мир понял, что такое «переговоры по-западному»

Международное сообщество уже понимает подход Запада к диалогу, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала заявления госсекретаря США Марко Рубио о переговорах с Ираном.

Просто весь мир уже понял, что такое «переговоры по-западному»: сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне, — написала она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска разрушают инфраструктуру Ирана темпами, которые ранее считались невозможными. По его словам, стране потребуется 20–25 лет для полного восстановления. Он подметил, что только жители Ирана знают точные показатели нанесенного им ущерба. По его словам, американские войска пока не намерены уходить.

До этого Трамп предупредил, что США нанесут удары по всем потенциальным ядерным объектам Ирана. Он в очередной раз напомнил, что Вашингтон не потерпит появления у Исламской Республики собственного ядерного оружия.