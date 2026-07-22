Мирошник связал перестановку в ВСУ с переделом военного бюджета

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник связал отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с жесткой борьбой влиятельных группировок за контроль над многомиллиардными финансовыми потоками украинской армии. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что кадровым решениям Владимира Зеленского предшествовала смена главы минобороны Украины Михаила Федорова, вызвавшая волну протестов в Киеве и других городах.

Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача — разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно $100 млрд, — сказал Мирошник.

При этом Мирошник подчеркнул, что общий политический и военный курс Киева после смены армейского руководства никак не изменится. По его словам, Зеленскому на посту главкома потребовалась максимально управляемая фигура для беспрекословного выполнения команд из офиса президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Позже украинский лидер заявил о смене главнокомандующего ВСУ, им стал Михаил Драпатый. Отставки экс-главкома ВСУ, как сообщалось, на протяжении недели добивались многие украинские политики и участники митингов.