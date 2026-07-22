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22 июля 2026 в 05:30

Врач ответила, что поможет предотвратить отеки в жару

Врач Малиновская: стоит избегать нахождения на жаре, чтобы предотвратить отеки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для предотвращения отеков рекомендуется избегать пребывания на жаре, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская. По ее словам, также очень важно избегать обезвоживания, употребляя достаточное количество воды.

Частые, длительные и атипичные отеки — повод для исключения патологий сердца и почек. Среди базовых анализов, которые нужно будет сдать в ходе обследования, — общий анализ мочи, клинический анализ крови с особым вниманием к показателям общего белка, креатинина, альбумина. Предотвратить отечность или хотя бы снизить шансы на ее появление помогает достаточное употребление жидкости, отказ от соленого, напитков с кофеином, алкоголя. Также важно двигаться, избегать долгого нахождения под палящим солнцем и в душном помещении, носить головной убор и одежду из натуральных материалов, — поделилась Малиновская.

Она подчеркнула, что существует распространенное заблуждение, будто отеки усиливаются при употреблении большого количества жидкости. По словам врача, из-за этого в жаркую погоду люди пьют мало, опасаясь ухудшения состояния. Однако, добавила специалист, это серьезная ошибка.

Большинству людей, за исключением тех, кому требуется ограничивать жидкость по медицинским показаниям, например, при тяжелой форме сердечной недостаточности, пить можно и нужно — это не вызывает отеки, а наоборот, ослабляет их. Самостоятельно «прописывать» себе мочегонные, как и пытаться избавляться от отечности с помощью БАДов, не нужно. Методы борьбы с проблемой надо обсудить с врачом — в одних случаях будет достаточно изменений образа жизни и усиления физической активности, в других потребуется медикаментозная терапия, — заключила Малиновская.

Ранее директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева предупредила, что при появлении летом отеков, покраснений и болей следует обратиться к врачу. По ее словам, тревожными симптомами могут быть жжение и повышение температуры.

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